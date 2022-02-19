Ночью в Дарзини взорвалось кафе: возможно, это преступление

С 3:00 у сгоревшего здания работали спасатели, а рано утром, когда пламя удалось потушить, прибыли сотрудники полиции.

Утром в пятницу в Дарзини возле местных магазинов на улице Яньогу было неспокойно. Эксперты Государственной полиции ходили вокруг, осматривая место предполагаемого преступления, опрашивая свидетелей и исследуя местность в поисках камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать и пролить свет на причины событий прошлой ночи.

Интерес служб был связан с пожаром, который в 2 часа ночи произошел в здании, где находятся магазин и кондитерская. Перед этим прогремел сильный взрыв. Вспышка пламени, осветившая улицу, попала на камеру наблюдения частного дома.

Спасатели прибыли на вызов, когда у здания уже горела крыша, но во время тушения больше ничего не взорвалось. Весть о пожаре быстро дошла до владельцев местной кондитерской, которые живут неподалеку и не могли не почувствовать волну от уже упомянутого взрыва.

"Слышали взрыв, позвонил сосед. Муж смотрит в окно - что-то горит на 20-й линии. Валерий как раз позвонил, говорит - кондитерская горит, мы прибежали. В два часа ночи. В здании находится кондитерская, взрыв был там. Дело в том, что посреди комнаты была дверь, вот где она сейчас.

Дверь вылетела со всеми осколками. Внутри ничего не было, пустое пространство.

Эти помещения не использовались, стояли пустыми", - рассказывает представитель кондитерской.

Окружающие и владельцы кондитерской допускают, что сильный взрыв мог быть устроен умышленно каким-то недоброжелателем. Говорить о конкретных людях нельзя, но причины могли быть, как узнала передача из разговора с представителями компании, которые указали, что завистников много.

В настоящее время расследование находится в активной стадии, и с момента инцидента прошло менее суток, поэтому точную причину установить пока не представляется возможным.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185 Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно было совершено путем сожжения.

Следует отметить, однако, что первоначальная информация, доступная полиции, не указывает на то, что имело место уголовное преступление. Возможной причиной возгорания мог стать взрыв бытового предмета.

В пятницу на месте работали эксперты, ведется расследование и выясняются обстоятельства", - поясняет представитель Государственной полиции Анце Розите.