В ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации: что известно о ситуации на востоке Украины

❗️Глава ДНР Денис Пушилин обьявил в ДНР всеобщую мобилизацию pic.twitter.com/nsVWkjbnjb — PoliteMaps (@PoliteMaps) February 19, 2022

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации.

Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, [с призывом] встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей.

Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы", - заявил он.

Мобилизация будет проведена на всей территории ДНР. Пушилин также приказал доставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов, отмечает "Донецкое агентство новостей".

Более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию

Более 10 тысяч человек покинули республики Донбасса и выехали в Россию, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

По данным властей ДНР, из региона уже уехали более 6,6 тысячи человек. В ЛНР сообщили об отъезде 25 тысяч человек. В Ростовской области, по сообщениям властей, к утру субботы уже разместили 1692 человека из Донбасса.

У пункта пропуска со стороны ДНР растянулась пробка длиной 22 километра из автомобилей с желающими выехать в РФ, сообщает "Медуза".

Власти Ростовской области объявили режим ЧС из-за большого потока беженцев, передает ТАСС.

Беженцы из Донецка прибыли в Ростов-на-Дону ФОТО: AP/Scanpix

Власти Украины и самопровозглашенных республик Донбасса обвинили друг друга в обстрелах

По данным штаба Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, за 18 февраля произошло 66 обстрелов населенных пунктов, с начала 19 февраля - еще 12, пишет "Медуза". В ДНР заявили утром 19 февраля, что за сутки по их территории выпустили около 600 снарядов. Местные власти утверждают, что из-за обстрела пострадал один мирный житель. В ЛНР, в свою очередь, заявили, что за сутки территорию региона обстреляли 31 раз, а 19 февраля произошло еще восемь обстрелов.

В ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе, в ДНР - о повреждении водопровода

В ночь на 19 февраля в поселке Малая Вергунка в черте Луганска после взрыва загорелась боковая ветка газопровода "Дружба", пишет "Медуза". Возгорание быстро потушили. Из-за случившегося без газа остались больница, котельная и три частных и два многоквартирных дома. Спустя 40 минут после первого взрыва в Луганске произошел еще один взрыв. О пострадавших не сообщается. В "Луганскгазе" сообщили, что причиной взрывов являются диверсии.

Украина не причастна к взрыву газопровода, заявил директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

В ДНР сообщили, что после обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод, из-за этого без воды могут остаться более 40 городов и сел, где живет около 1,8 миллиона человек.

Галерея: Эвакуация жителей из Донецка

Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины. Позже в Донецке прогремел взрыв.