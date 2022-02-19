Новый антирекорд: выявлено 11 992 новых случая Covid-19

Число случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных в Латвии в пятницу, является новым антирекордом. Ранее самый высокий показатель был отмечен 8 февраля, когда в Латвии было выявлено 11 835 новых случаев Covid-19. Количество новых случаев заражения колеблется у отметки 11 000 в день уже в течение нескольких недель. Эксперты отмечают, что сейчас достигнут "потолок" возможностей тестирования, поэтому существенный рост заболеваемости уже не наблюдается, однако в реальности она может быть выше официальной.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Трое скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4514 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7478 человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 7199,2 случая.

Всего вчера был сделан 28 210 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 42,5%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 579 168 человек, умерли 5099 человек с Covid-19.

В Эстонии 6975 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 6975 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека.

По состоянию на утро пятницы на лечении в больницах находятся 563 пациента с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 288 госпитализированным, из них 191 человек (66,3 процента) не вакцинированы, у 97 человек (33,7 процента) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в больницы попадали в среднем 1,9 человек в день, а на 100 000 невакцинированного населения в среднем 8,6 человек в день.

За минувшие сутки проанализировано в общей сложности 11 648 тестов. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 344,1 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражались в среднем 519,2 невакцинированных в день.

Вчера в Эстонии сделана 1551 прививка против Covid-19, в том числе 131 первых. По состоянию на утро субботы дополнительную или бустерную дозу получили 424 581 человек. Всего в Эстонии две дозы вакцины получили 62,9 процента населения.

Cтатистика Covid-19 в Литве: 9488 новых случаев и 12 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9488 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщил Департамент статистики.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1764 человека, из них 104 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 856,4 тыс. человек, умерло 8,2 тыс. человек.