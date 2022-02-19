Мальчик из США сделал фото с машиной Овечкина, а спустя 13 лет заменил его в составе "Вашингтона"

Парень в толстовке - это Джо Снайвли, и ему здесь 13 лет.

13-year old Joe Snively next to Alex Ovechkin’s car at MedStar Capitals Iceplex in 2009 #ALLCAPS 📷: @freddycoach pic.twitter.com/0nHHGbNu8t — NoVa Caps (@NoVa_Caps) February 17, 2022

На этом фото Джо Снайвли играет в составе "Вашингтон Кэпиталз" - ему 26, и он только что забил первый гол в НХЛ.

ФОТО: AP/Scanpix

Интересно, что Снайвли в матче с "Монреаль Канадиенс" заменил в составе Александра Овечкина, которому запретили въезд в Канаду, потому что незадолго до игры он получил положительный тест на Covid-19.

Снайвли родился в штате Вирджиния, в котором находится тренировочная база "Вашингтона". Клуб давно поддерживает программу детского хоккея здесь. Почти все детство Снайвли тренировался на катке команды. Тогда он и успел сделать фото с автомобилем известного хоккеиста.

"Парни проделали большую работу в Монреале. Я очень рад за Джо, он полностью отдаётся игре", - так Овечкин прокомментировал игру парня.