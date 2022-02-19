Сб, 19.02.2022
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  • Мальчик из США сделал фото с машиной Овечкина, а спустя 13 лет заменил его в составе "Вашингтона"

Мальчик из США сделал фото с машиной Овечкина, а спустя 13 лет заменил его в составе "Вашингтона"

В 2009 году хоккеист Александр Овечкин ещё не был женат и ездил на красивом Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series. Именно с этим авто сфотографировался мальчик по имени Джо Снайвли, пишет Sports.ru.

Парень в толстовке - это Джо Снайвли, и ему здесь 13 лет. 

На этом фото Джо Снайвли играет в составе "Вашингтон Кэпиталз" - ему 26, и он только что забил первый гол в НХЛ.

ФОТО: AP/Scanpix

Интересно, что Снайвли в матче с "Монреаль Канадиенс" заменил в составе Александра Овечкина, которому запретили въезд в Канаду, потому что незадолго до игры он получил положительный тест на Covid-19. 

Снайвли родился в штате Вирджиния, в котором находится тренировочная база "Вашингтона". Клуб давно поддерживает программу детского хоккея здесь. Почти все детство Снайвли тренировался на катке команды. Тогда он и успел сделать фото с автомобилем известного хоккеиста.

"Парни проделали большую работу в Монреале. Я очень рад за Джо, он полностью отдаётся игре", - так Овечкин прокомментировал игру парня.

Кстати, Снайвли в этой игре сделал дубль. Интересное совпадение, но последним игроком "Вашингтона", который забивал свои первые две шайбы в одной игре, был именно Александр Овечкин.


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