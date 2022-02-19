"Король лыж!" Большунов завоевал третью золотую медаль Игр в Пекине

Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Второе место занял ещё один россиянин Иван Якимушкин (отставание - 5,5 секунды), а третьим финишировал норвежец Симен Крюгер (+7,0). Норвежец Йоханнес Клебо сошёл с дистанции, когда стал проигрывать минуту.

В марафоне также принимали участие латвийские лыжники - Раймо Вигантс занял 44-е место (отставание - 7 минут 22,5 секунды), а Роберт Слотиньш пришёл к финишу 54-м (отставание 13 минут 13,7 секунды).

25-летний Большунов на Олимпиаде в Пекине завоевал пять медалей. Ранее он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Большунов - первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачёт Кубка мира.