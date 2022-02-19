Председателем правления CSDD еще на пять лет назначен Андрис Лукстиньш
В должности председателя правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) с 18 февраля еще на пять лет утвержден Андрис Лукстиньш, свидетельствует информация Firmas.lv.
В должности председателя правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) с 18 февраля еще на пять лет утвержден Андрис Лукстиньш, свидетельствует информация Firmas.lv.
Лукстиньш руководит Дирекцией безопасности дорожного движения с момента ее создания в 1997 году.
В состав правления компании также входят Мартиньш Криевиньш и Айвар Аксенокс.
CSDD была зарегистрирована в 1997 году, ее основной капитал составляет 38,662 млн евро. Оборот компании в 2020 году составил 48,36 млн евро, а прибыль - 1,93 млн евро.
CSDD - государственное акционерное общество. Дирекция регистрирует в Латвии транспортные средства, выдает водительские права, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. Держателем долей капитала дирекции является Министерство транспорта.