Председателем правления CSDD еще на пять лет назначен Андрис Лукстиньш

Лукстиньш руководит Дирекцией безопасности дорожного движения с момента ее создания в 1997 году.

В состав правления компании также входят Мартиньш Криевиньш и Айвар Аксенокс.

CSDD была зарегистрирована в 1997 году, ее основной капитал составляет 38,662 млн евро. Оборот компании в 2020 году составил 48,36 млн евро, а прибыль - 1,93 млн евро.