Байден заявил о готовности России напасть на Украину "в ближайшие дни"

После своего краткого выступления в Белом доме Байден написал в Twitter: "Американский народ един. Европа едина. Трансатлантическое сообщество едино. Весь свободный мир един". Далее президент США добавил: "У России есть выбор - между войной и всеми страданиями, которые она принесет, и дипломатией, которая сделает будущее безопаснее для всех".

The American people are united. Europe is united. The Transatlantic community is united. The entire free world is united.



Russia has a choice — between war and all the suffering that it will bring — or diplomacy that will make the future safer for everyone. — President Biden (@POTUS) February 18, 2022

После проведенных переговоров по телефону западные лидеры, включая Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), призвали Россию "в срочном порядке дать сигнал о деэскалации". Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), Шольц, Байден и другие европейские и трансатлантические партнеры во время телефонной конференции в пятницу вечером выразили единое мнение по поводу того, что опасность нападения России на Украину вполне реальна, и главная задача сейчас - держать открытым окно для дипломатии в отношении Москвы.

Как сообщается, помимо Байдена и Шольца, в телефонной конференции приняли участие президент Франции Эммануюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и другие политики.

"Провоцирование России Украиной было бы нелогично"

По словам Байдена, информация о планируемом наступлении Украины на Россию не подтверждается ни фактами, ни логикой. На фоне наращивания военного потенциала России провокация со стороны Украины "противоречит здравому смыслу", считает президент США. Москва пытается представить Киев агрессором и намеренно использует ложную информацию - например, о якобы планируемом наступлении в Донбассе, заявил Байден.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих такие утверждения, и это противоречит здравому смыслу - думать, что украинцы выбрали бы момент, когда на границе находится более 150 000 российских военных, для эскалации длящегося годами конфликта", - подчеркнул американский лидер. Украинские военные до сих пор действовали разумно и "сдержанно", указал он при этом. "Они противодействуют тому, чтобы россияне втянули их в войну", - сказал далее глава Белого дома. То, что российские войска "окружили" Украину, является фактом. Именно Москва разместила солдат у восточной границы Украины, а также на севере в Беларуси и на юге в Крыму, подчеркнул американский лидер.

Байден также объявил о предстоящей встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главного дипломата России Сергея Лаврова, которая должна состояться 24 февраля.

Взаимные обвинения России и Запада