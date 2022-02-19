Байден заявил о готовности России напасть на Украину "в ближайшие дни"
Россия планирует нападение на Украину, а также на ее столицу Киев в ближайшее время, заявил в пятницу, 18 февраля, на брифинге в Вашингтоне президент США Джо Байден.
Россия планирует нападение на Украину, а также на ее столицу Киев в ближайшее время, заявил в пятницу, 18 февраля, на брифинге в Вашингтоне президент США Джо Байден.
По словам главы Белого дома, он "уверен", что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в соседнюю Украину.
"У нас есть основания полагать, что российские военные планируют и намерены напасть на Украину на предстоящей неделе, в ближайшие дни", - указал американский лидер и добавил: "Мы считаем, что они нападут на столицу Украины, Киев, город с населением 2,8 миллиона невинных людей".
Администрация США столь открыто заявляет о планах России для того, чтобы помешать намерениям Москвы под каким-либо предлогом напасть на Украину, продолжил Байден. В случае если Россия форсирует реализацию своих планов, то она понесет ответственность за "катастрофическую" и ею самой инициированную войну. Среди прочего, Россия использует ложную информацию, чтобы создать предлог для нападения на Украину, отметил президент США.
О единстве позиции Запада по отношению к Путину
Байден указал на единство позиции Запада по отношению к Путину. "Несмотря на попытки России разделить нас, этого не произошло", - подчеркнул Байден и сообщил, что в пятницу он провел переговоры по телефону с американскими конгрессменами - участниками Мюнхенской конференции по безопасности, а также с лидерами западных стран. По его словам, "основной посыл" данных переговоров - выражение единства и решимости. При этом глава Соединенных Штатов подчеркнул, что еще не поздно найти дипломатическое решение конфликта.
После своего краткого выступления в Белом доме Байден написал в Twitter: "Американский народ един. Европа едина. Трансатлантическое сообщество едино. Весь свободный мир един". Далее президент США добавил: "У России есть выбор - между войной и всеми страданиями, которые она принесет, и дипломатией, которая сделает будущее безопаснее для всех".
The American people are united. Europe is united. The Transatlantic community is united. The entire free world is united.— President Biden (@POTUS) February 18, 2022
Russia has a choice — between war and all the suffering that it will bring — or diplomacy that will make the future safer for everyone.
После проведенных переговоров по телефону западные лидеры, включая Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), призвали Россию "в срочном порядке дать сигнал о деэскалации". Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), Шольц, Байден и другие европейские и трансатлантические партнеры во время телефонной конференции в пятницу вечером выразили единое мнение по поводу того, что опасность нападения России на Украину вполне реальна, и главная задача сейчас - держать открытым окно для дипломатии в отношении Москвы.
Как сообщается, помимо Байдена и Шольца, в телефонной конференции приняли участие президент Франции Эммануюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и другие политики.
"Провоцирование России Украиной было бы нелогично"
По словам Байдена, информация о планируемом наступлении Украины на Россию не подтверждается ни фактами, ни логикой. На фоне наращивания военного потенциала России провокация со стороны Украины "противоречит здравому смыслу", считает президент США. Москва пытается представить Киев агрессором и намеренно использует ложную информацию - например, о якобы планируемом наступлении в Донбассе, заявил Байден.
"Нет никаких доказательств, подтверждающих такие утверждения, и это противоречит здравому смыслу - думать, что украинцы выбрали бы момент, когда на границе находится более 150 000 российских военных, для эскалации длящегося годами конфликта", - подчеркнул американский лидер. Украинские военные до сих пор действовали разумно и "сдержанно", указал он при этом. "Они противодействуют тому, чтобы россияне втянули их в войну", - сказал далее глава Белого дома. То, что российские войска "окружили" Украину, является фактом. Именно Москва разместила солдат у восточной границы Украины, а также на севере в Беларуси и на юге в Крыму, подчеркнул американский лидер.
Байден также объявил о предстоящей встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главного дипломата России Сергея Лаврова, которая должна состояться 24 февраля.
Взаимные обвинения России и Запада
Это самое четкое заявление президента США о предполагаемых планах Путина о нападении на Украину. Массированное наращивание российских войск, насчитывающих, по данным западных источников, около 150 000 солдат, уже несколько недель подогревает опасения по поводу российского вторжения в Украину. Москва опровергает такие утверждения и, со своей стороны, заявляет, что чувствует угрозу со стороны НАТО.