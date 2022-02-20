Стало известно, сколько заработал Большунов за выступление на Олимпиаде

За золотую медаль российский олимпиец получит 4 миллиона рублей (45 600 евро), за серебро - 2,5 млн (28 500 евро), а за бронзу - 1,7 млн (19 380 евро).

25-летний Большунов на Играх в Пекине завоевал медали во всех гонках, в которых принимал участие. Российский лыжник завоевал золотые медали в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Большунов взял серебряную медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзовую - в командном спринте.

Таким образом, вознаграждение Большунова составит 16,2 миллиона рублей (184 680 евро).

Большунов - первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачёт Кубка мира. Кроме того, россиянин стал первым лыжником в истории, сумевшим завоевать пять наград на одной Олимпиаде.