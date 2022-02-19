Сб, 19.02.2022
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Элина Малыгина, художница и писательница
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Видео ⟩ На учениях в России запустили баллистические и крылатые ракеты

ФОТО: кадр из видеоролика

Вооруженные силы России 19 февраля провели учения сил стратегического сдерживания. Владимир Путин наблюдал за учениями из ситуационного центра в Кремле вместе с Александром Лукашенко, сообщает "Медуза". 

В пресс-службе президента России сообщили, что в учениях участвовали Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Черноморский флот.

В ходе учений военные провели пуски различных типов ракет.

В Кремле сообщили, что задачи учений выполнены в полном объеме: "Все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики".

Учения с запусками баллистических и крылатых ракет прошли одновременно с масштабными маневрами, которые проводятся уже несколько недель в разных частях страны. Также в России продолжаются совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022".


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