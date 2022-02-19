Видео ⟩ На учениях в России запустили баллистические и крылатые ракеты

В пресс-службе президента России сообщили, что в учениях участвовали Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Черноморский флот.

В Кремле сообщили, что задачи учений выполнены в полном объеме: "Все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики".

Учения с запусками баллистических и крылатых ракет прошли одновременно с масштабными маневрами, которые проводятся уже несколько недель в разных частях страны. Также в России продолжаются совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022".