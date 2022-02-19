Сборная Словакии по хоккею впервые завоевала медали Олимпиады

Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 0:0). Шайбы в составе победителей забросили Юрай Слафковски (24-я и 59-я минуты), Самуэль Такач (33`) и Павол Регенда (59`).

Отметим, что 17-летний Юрай Слафковски забросил на турнире восемь шайб. В данный момент он является единоличным лидером в гонке снайперов на Олимпиаде-2022. Второе место у шведа Лукаса Валльмарка, на счету которого пять заброшенных шайб.

Сборная Словакии впервые в истории стала призёром Олимпийских игр. Лучшим результатом словацких хоккеистов ранее было четвёртое место на Играх 2010 года в Ванкувере, где словаки в полуфинале проиграли Канаде (2:3), а в матче за третье место - Финляндии (3:5).