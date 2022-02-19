Сб, 19.02.2022
Ненавижу всех! Ненавижу этот спорт! Александра Трусова, российская фигуристка
Александра Трусова, российская фигуристка

Сборная Словакии по хоккею впервые завоевала медали Олимпиады

Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине.

Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 0:0). Шайбы в составе победителей забросили Юрай Слафковски (24-я и 59-я минуты), Самуэль Такач (33`) и Павол Регенда (59`).

Отметим, что 17-летний Юрай Слафковски забросил на турнире восемь шайб. В данный момент он является единоличным лидером в гонке снайперов на Олимпиаде-2022. Второе место у шведа Лукаса Валльмарка, на счету которого пять заброшенных шайб.

Сборная Словакии впервые в истории стала призёром Олимпийских игр. Лучшим результатом словацких хоккеистов ранее было четвёртое место на Играх 2010 года в Ванкувере, где словаки в полуфинале проиграли Канаде (2:3), а в матче за третье место - Финляндии (3:5).

Финальный матч пройдёт 20 февраля. В матче за золото встретятся сборная Финляндии и команда Олимпийского комитета России (ОКР). Встреча начнётся в 6:10 по латвийскому времени.


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