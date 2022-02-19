Столтенберг: в случае нападения на Украину НАТО у границ России станет лишь больше

"Если Кремль стремится уменьшить концентрацию НАТО у своих границ, он получит только больше НАТО", - заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

Североатлантический альянс предпримет "все необходимые шаги для защиты наших союзников", пообещал он.

По словам Столтенберга, НАТО до сих пор не видит никаких признаков вывода российских войск от границы с Украиной, по сути даже наоборот. "Я призываю Россию сделать то, что она сказала, - уйти от границы с Украиной", - добавил он.

Как признал Столтенберг, "мы не знаем, что произойдет, но риск конфликта реален". "России еще не поздно изменить курс и начать работать над мирным решением", - заявил он, добавив, что НАТО готово к диалогу с Россией.

Столтенберг подтвердил эту готовность в письме, направленном на этой неделе министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

По оценкам Вашингтона, Россия сосредоточила на границе с Украиной около 130 000 своих военнослужащих. Несмотря на такую ​​концентрацию сил, Россия заявляет, что не намерена нападать на Украину, и обвиняет Запад в разжигании паники.

Тем временем украинское правительство и поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины обмениваются обвинениями в обстрелах и других нарушениях режима прекращения огня.

В декабре Москва предъявила Западу "ультиматум", требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво от 27 мая 1997 года, до первого расширения НАТО.