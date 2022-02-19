Остапенко выиграла 5-й титул в карьере. На этот раз в Дубае
В субботу, 19 февраля, латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу на турнире WTA 500 в Дубае, обыграв в финале россиянку Веронику Кудерметову.
В субботу, 19 февраля, латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу на турнире WTA 500 в Дубае, обыграв в финале россиянку Веронику Кудерметову.
Матч продолжался 1 час 5 минут и завершился со счётом 6:0, 6:4 в пользу латвийской теннисистки.
По ходу матча 31-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова, выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. 24-летняя Остапенко. которая занимает 21-ю строчку рейтинга WTA, отметилась шестью брейками и не допустила ни одной двойной ошибки. Это была их первая официальная встреча.
На пути в финал Остапенко обыграла американку Софью Кенин (90 WTA), польку Игу Свёнтек (9 WTA), чешку Петру Квитову (25 WTA) и румынку Симону Халеп (23 WTA).
За победу в финале соревнований в Дубае Остапенко получит 470 рейтинговых очков и 104 180 долларов призовых. Для Остапенко это пятый титул в карьере под эгидой WTA. В понедельник она вернётся в топ-15 мирового рейтинга.
Добавим, что чуть позже Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченок сразятся ещё и в парном финале на этих соревнованиях. Их соперницами станут бельгийка Элизе Мертенс и Кудерметова.
Турнир в Дубае относится к категории WTA 500 и проводится на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд турнира составил 703 тысячи долларов.