19 февраля в одном абзаце ⟩ В Донбассе - мобилизация, в Европе - ураган, в Латвии - пожары и ЯМЫ

События дня в одном абзаце
Украина продолжает оставаться в центре внимания всего мира: Журналисты решили выяснить, как пострадает Европа в случае войны России с Украиной. А данные эстонской разведки же говорят, что у России нет сил на оккупацию Украины. "США привержены статье номер 5": вице-президент США обратилась к лидерам стран Балтии. Надеемся! Криминальные новости сегодня особенно печальны: минувшей ночью в Дарзини взорвалось помещение кондитерской. Возможно, это преступление. В Салдусском крае утонул пятилетний ребенок. Яма на яме и ямой погоняет - так рижский водитель общественного транспорта Андрей Данилевич в эфире "Кто вам платит?" оценил состояние дорог в столице, а председатель Комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс пояснил, почему все обстоит именно так. А если вы хотите пожаловаться на счета за отопление, почитайте про жителей Дагды, которым придется заплатить почти по 700 евро! Очередной день Олимпиады позади! Подводим итоги. А латвийская теннисистка Алена Остапенко одержала победу на турнире в Дубае, обыграв россиянку Веронику Кудерметову. С победой! Стихия сегодня тоже дала о себе знать: шторм "Юнис" привел к жертвам в Великобритании и по всей Европе: погибли девять человек. В конце января бывший вице-мэр Новокузнецка признался в жестоком убийстве жены Ксении. Ранее он сам заявил в полицию о ее пропаже. Почему убитую красавицу полгода никто не искал? Печально: близкие и коллеги попрощались с покойным Мартиньшем Ритиньшем. Хотите узнать, какие 10 профессий будут наиболее востребованы в 2030 году? Рассказываем! И немного околоспортивной милоты: мальчик из США сделал фото с машиной Овечкина, а спустя 13 лет заменил его в составе "Вашингтона". Подумываете, как провести воскресенье? Ознакомьтесь с прогнозом погоды - там даже пообещали оранжевое предупреждение!
Главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. Украина и "народные республики" обвинили друг друга в обстрелах. В Ростовской области РФ в километре от границы с Украиной произошел взрыв. Что известно о ситуации на востоке Украины? Мы собрали всю имеющуюся в распоряжении информацию.
В середине января в Сеть попал ролик, в котором нетрезвая Ольга Бузова идет с Клавой Кокой по заснеженному Куршевелю. Экс-телеведущая "Дома-2" еле держится на ногах. Все это переросло в конфликт звезд, который после забылся. Теперь Иван Ургант предложил обыграть скандальный момент.
Галерея дня: Из-за пожаров эвакуированы десятки людей из домов Риги и Саулкрасты. Фото и видео выглядят пугающе!