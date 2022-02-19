Зеленский в Мюнхене: есть лучшие способы помочь Украине, чем предупреждения о российском вторжении

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - заявил президент Украины в своей речи, обращенной к западным политикам.

Политикой умиротворения называли дипломатическую линию Великобритании и Франции в преддверии Второй мировой войны, когда тогдашние ведущие демократии Западной Европы уступали требованиям гитлеровской Германии в надежде, что это удовлетворит аппетиты диктатора. Самый одиозный эпизод этой политики случился в 1938 году как раз в Мюнхене, где Гитлер добился от них признания его претензий на Судетскую область Чехословакии без ее согласия.

Зеленский добавил, что дал поручение главе МИД инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Подписав этот документ, Украина обязалась сохранять статус безъядерной державы в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности от других подписантов, в том числе России.

"Я поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. И если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году", - заявил президент. Это может означать, что Украина рассматривает отказ от безъядерного статуса.

Нынешней помощи Запада Украине, по словам президента, недостаточно. "Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ? Послушайте, есть еще война. Есть еще страна в мире, у которой на востоке такая сильная армия и которая делает реформы? Это все непросто", - сказал он в ходе выступления.

Также Зеленский сказал, что Украине не дают четких гарантий безопасности и не обозначают, сколько должно пройти времени для ее вступления в НАТО и ЕС.

По его словам, "чтобы действительно помочь Украине, западным странам не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты. И все отлично понимают какие", - подчеркнул он.

Президент посетовал на отсутствие прогресса в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу, добавив, что Украина старается во всем придерживаться Минских соглашений.