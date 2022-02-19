Зеленский в Мюнхене: есть лучшие способы помочь Украине, чем предупреждения о российском вторжении

Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в Мюнхен на фоне все более грозных предупреждений о скором вторжении российских войск, упрекнул Запад в том, что он помогает его стране неправильно: военную и финансовую помощь обставляет обременительными условиями, не дает четкой перспективы интеграции в ЕС и НАТО, а сам фактически следует политике умиротворения агрессора.
Он добавил, что Украина может пересмотреть Будапештский меморандум, в котором закреплен ее безъядерный статус.
В Мюнхенской конференции по безопасности принимают участие представители более 30 стран, но России впервые за последние 23 года среди них нет. От участия Владимира Путина в конференции по видеосвязи Кремль также отказался.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что убежден, что Путин принял окончательное решение о вторжении на Украину. Официально Москва утверждает, что не планирует нападение.
Выступление Владимира Зеленского, которого, как передает корреспондент Би-би-си Лиз Дюсетт, на конференции встретили овацией, изобиловало упреками в адрес Запада, который, как он отметил, требует реформ от страны, ведущей активные боевые действия. Угрозу военной агрессии со стороны России он, судя по всему, списал со счетов, заявив, что "Российская Федерация - все-таки это целый народ. И поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа".
"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - заявил президент Украины в своей речи, обращенной к западным политикам.
Политикой умиротворения называли дипломатическую линию Великобритании и Франции в преддверии Второй мировой войны, когда тогдашние ведущие демократии Западной Европы уступали требованиям гитлеровской Германии в надежде, что это удовлетворит аппетиты диктатора. Самый одиозный эпизод этой политики случился в 1938 году как раз в Мюнхене, где Гитлер добился от них признания его претензий на Судетскую область Чехословакии без ее согласия.
Зеленский добавил, что дал поручение главе МИД инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.
Подписав этот документ, Украина обязалась сохранять статус безъядерной державы в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности от других подписантов, в том числе России.
"Я поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. И если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году", - заявил президент. Это может означать, что Украина рассматривает отказ от безъядерного статуса.
Нынешней помощи Запада Украине, по словам президента, недостаточно. "Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ? Послушайте, есть еще война. Есть еще страна в мире, у которой на востоке такая сильная армия и которая делает реформы? Это все непросто", - сказал он в ходе выступления.
Также Зеленский сказал, что Украине не дают четких гарантий безопасности и не обозначают, сколько должно пройти времени для ее вступления в НАТО и ЕС.
По его словам, "чтобы действительно помочь Украине, западным странам не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты. И все отлично понимают какие", - подчеркнул он.
Президент посетовал на отсутствие прогресса в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу, добавив, что Украина старается во всем придерживаться Минских соглашений.
"Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывали не мы, но которые мы должны выполнять. И в рамках Нормандского формата, который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать. Но вместе с тем, это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим", - заявил он.
В своем выступлении председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что угроза военной эскалации конфликта России и Украины может полностью перекроить сложившуюся систему миропорядка.
"Не веря своим глазам, мир наблюдает за крупнейшим с самых темных времен холодной войны наращиванием войск на европейской земле, потому что события этих дней могут изменить весь международный порядок", - заявила фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции.
"Кремль не только пытается подорвать основы системы безопасности в Европе", но и нарушает устав ООН, который запрещает странам покушаться на территориальную целостность других стран, заявила глава Еврокомиссии.
"Мы наблюдаем наглую попытку переписать правила международного правопорядка", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, Россия и Китай пытаются установить в мире новый порядок, основанный на праве сильного, запугивании и принуждении.
Председатель Европейской комиссии предупредила, что ЕС готов отреагировать на агрессию России и принять "мощный" пакет санкций против Москвы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что в Европе наблюдается самое большое наращивание войск со времен окончания холодной войны.
По его словам, число российских военных у границы с Украиной намного превышает число солдат, необходимое для участия в военных учениях.
"Если цель Кремля добиться уменьшения присутствия сил НАТО у своих границ, то [таким образом] она добьется только увеличения присутствия сил НАТО", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс примет все меры для защиты своих союзников.
Пока, по словам Столтенберга, признаков деэскалации на российско-украинской границе не наблюдается, а риск эскалации конфликта вполне реален.
"Опасность заключается в сочетании наращивания военного присутствия и угрожающей риторики. [Россия] продолжает выдвигать требования, которые мы не можем выполнить, и заявляет, что если мы их не выполним, последуют определенные военные шаги", - сказал Столтенберг.
Глава НАТО заявил, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой начать диалог в рамках Совета Россия–НАТО для предотвращения конфликта в Украине.
В ходе конференции в Мюнхене он призвал Россию вернуться к переговорам.
"Никогда не поздно для России сделать шаг назад, остановить подготовку к войне и начать переговоры с НАТО и союзниками НАТО, чтобы найти политическое решение", - заявил Столтенберг.
"Угроза основам системы безопасности в Европе"
Вице-президент США Камала Харрис, выступая на конференции в Мюнхене, предупредила, что нападение России на Украину будет угрожать основам европейской системы безопасности. Она также заявила, что вторжение российских военных на территорию Украины повлечет за собой серьезные экономические последствия для Москвы, поскольку страны Запада намерены принять жесткие санкции в отношении России.
Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подчеркнул в ходе конференции, что вторжение России на территорию Украины было бы "серьезной ошибкой" с высокими "политическими, экономическими и геостратегическими издержками".
Шольц назвал парадоксальным стремление России оправдать предполагаемое вторжение возможным вступлением Украины в НАТО.
"Потому что в повестке дня нет этого вопроса", - пояснил он.
Также, по словам канцлера Германии, нет никакого разумного оправдания для решения Кремля сосредоточить около 100 тысяч российских военных на границе с Украиной.
При этом Шольц подчеркнул, что Запад готов вести переговоры с Россией. По его мнению, есть основания полагать, что Россия также готова продолжить переговоры.