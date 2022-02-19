Сб, 19.02.2022
Дорога, которая Болдерая - центр, называется "дорога смерти" Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта
Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта

Фото, видео ⟩ В Литве сильный ураган: без электричества остались 14 тыс. потребителей

ФОТО: Drevernos Uostas/Facebook

Из-за сильного ветра или упавших деревьев, оборванных или поврежденных проводов вечером в субботу, 19 февраля, 14 тысяч потребителей по всей Литве оставались без электроэнергии, сообщила компания Energijos skirstymo operatorius (ESO).

Самая сложная ситуация в Алитусском районе. По данным ESO, предпринимаются усилия по скорейшему восстановлению подачи электроэнергии потребителям, но в воскресенье работы продолжатся.

"В самых сложных местах мы устанавливаем крупнейшие электрогенераторы, с помощью которых восстанавливаем электроснабжение нескольким сотням потребителей", - пояснили в компании.

В настоящее время по всей Литве регистрируется более 900 неисправностей, работают 176 ремонтных бригад.

Ограничено судоходство в Клайпедском порту

Из-за сильного ветра судоходство в Клайпедском порту в субботу по-прежнему ограничено. Движение судов было остановлено утром, около 4 часов. На внешнем рейде три больших корабля ожидают входа в порт.

В субботу вечером фиксировалась скорость ветра 15-19 метров в секунду. Высота волн в море составляет 5-6 метров.


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