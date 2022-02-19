Фото, видео ⟩ В Литве сильный ураган: без электричества остались 14 тыс. потребителей

Самая сложная ситуация в Алитусском районе. По данным ESO, предпринимаются усилия по скорейшему восстановлению подачи электроэнергии потребителям, но в воскресенье работы продолжатся.

"В самых сложных местах мы устанавливаем крупнейшие электрогенераторы, с помощью которых восстанавливаем электроснабжение нескольким сотням потребителей", - пояснили в компании.

В настоящее время по всей Литве регистрируется более 900 неисправностей, работают 176 ремонтных бригад.

Ограничено судоходство в Клайпедском порту

Из-за сильного ветра судоходство в Клайпедском порту в субботу по-прежнему ограничено. Движение судов было остановлено утром, около 4 часов. На внешнем рейде три больших корабля ожидают входа в порт.