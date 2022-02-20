Российские хоккеисты остались без золота Олимпиады

Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Счёт на 8-й минуте матча открыл Михаил Григоренко, который отличился в большинстве после передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. На 25-й минуте защитник сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт, а на 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьёрнинен вывел финнов вперёд. До конца матча счёт не изменился.

Ранее в матче за бронзовые медали сборная Словакии одержала победу над командой Швеции - 4:0 (0:0, 2:0, 0:0). Сборная Словакии впервые в истории стала призёром Олимпийских игр. Лучшим результатом словацких хоккеистов ранее было четвёртое место на Играх 2010 года в Ванкувере.

17-летний словак Юрай Слафковски стал лучшим снайпером турнира (7 голов) и был признан MVP Олимпиады-2022.

На Олимпиаде в Пекине команда ОКР проиграла только один матч - сборной Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ). Финляндия дошла до финала без поражений.

Таким образом, сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпийские игры. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 2006 года в Турине.