Российские хоккеисты остались без золота Олимпиады
Команда Олимпийского комитета России (ОКР) проиграла сборной Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине.
Команда Олимпийского комитета России (ОКР) проиграла сборной Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине.
Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Счёт на 8-й минуте матча открыл Михаил Григоренко, который отличился в большинстве после передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. На 25-й минуте защитник сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт, а на 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьёрнинен вывел финнов вперёд. До конца матча счёт не изменился.
Ранее в матче за бронзовые медали сборная Словакии одержала победу над командой Швеции - 4:0 (0:0, 2:0, 0:0). Сборная Словакии впервые в истории стала призёром Олимпийских игр. Лучшим результатом словацких хоккеистов ранее было четвёртое место на Играх 2010 года в Ванкувере.
17-летний словак Юрай Слафковски стал лучшим снайпером турнира (7 голов) и был признан MVP Олимпиады-2022.
На Олимпиаде в Пекине команда ОКР проиграла только один матч - сборной Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ). Финляндия дошла до финала без поражений.
Таким образом, сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпийские игры. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 2006 года в Турине.
Напомним, российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии. Всего российские хоккеисты трижды играли в финалах Олимпийских игр - в 1998 году россияне проиграли чехам (0:1).