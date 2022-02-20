ЛНР заявила о гибели мирных жителей в результате атаки со стороны Украины

Как сообщил представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные начали атаку в районе населенного пункта Пионерское.
Это привело к разрушению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения.
Это первое заявление представителей ЛНР о гибели мирных жителей с момента обострения конфликта.
Независимых подтверждений информации о гибели людей пока нет.
Украинская сторона о потерях среди своих военных в ночь на 20 февраля не сообщала.
Заявления на российское гражданство подали почти миллион жителей Донбасса
Общее количество жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые подали заявления на получение российского гражданства, составляет 950 тысяч человек, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, пишет "Медуза".
Жители ДНР и ЛНР могут получать российское гражданство в упрощенном порядке с 2019 года.
Уже сообщалось, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины.
Галерея: Эвакуация мирный жителей из Донецка
19 февраля главы самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР) подписали указы о всеобщей мобилизации. Украина и "народные республики" обвинили друг друга в обстрелах.