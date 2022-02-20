ЛНР заявила о гибели мирных жителей в результате атаки со стороны Украины

Как сообщил представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные начали атаку в районе населенного пункта Пионерское.

Это привело к разрушению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения.

Это первое заявление представителей ЛНР о гибели мирных жителей с момента обострения конфликта.

Независимых подтверждений информации о гибели людей пока нет.

Украинская сторона о потерях среди своих военных в ночь на 20 февраля не сообщала.

Заявления на российское гражданство подали почти миллион жителей Донбасса

Общее количество жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые подали заявления на получение российского гражданства, составляет 950 тысяч человек, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, пишет "Медуза".

Жители ДНР и ЛНР могут получать российское гражданство в упрощенном порядке с 2019 года.

Уже сообщалось, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины.

Галерея: Эвакуация мирный жителей из Донецка