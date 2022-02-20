Вс, 20.02.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины
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ЛНР заявила о гибели мирных жителей в результате атаки со стороны Украины
Дополнено в 9:50

ФОТО: Reuters/ScanPix

Представители непризнанной Луганской народной республики заявили о том, что в результате атаки со стороны Украины в ночь на 20 февраля погибли мирные жители, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные начали атаку в районе населенного пункта Пионерское.

Это привело к разрушению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения.

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Это первое заявление представителей ЛНР о гибели мирных жителей с момента обострения конфликта.

Независимых подтверждений информации о гибели людей пока нет.

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Украинская сторона о потерях среди своих военных в ночь на 20 февраля не сообщала.

Заявления на российское гражданство подали почти миллион жителей Донбасса

Общее количество жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые подали заявления на получение российского гражданства, составляет 950 тысяч человек, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, пишет "Медуза". 

Жители ДНР и ЛНР могут получать российское гражданство в упрощенном порядке с 2019 года.

Уже сообщалось, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей, заявив об опасности военной операции со стороны Украины.

Галерея: Эвакуация мирный жителей из Донецка

19 февраля главы самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР) подписали указы о всеобщей мобилизации. Украина и "народные республики" обвинили друг друга в обстрелах.


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