Выявлено 6776 новых случаев Covid-19, скончался человек младше 30 лет

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет:​

один человек - в возрасте от 20 до 29 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

6 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2530 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4246 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 7175 случаев.

Всего вчера был сделан 14 604 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 585 944 жителей Латвии, умерли 5108 человек с Covid-19.

Темпы вакцинации против Covid-19 в Латвии продолжают снижаться

Темпы вакцинации против Covid-19 в Латвии продолжили снижаться и на этой неделе, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

В будние дни уходящей недели в Латвии прививку против Covid-19 в среднем делали 2000 человек в день, в то время как на прошлой неделе - 2800, а в первую неделю февраля - в среднем 3600 человек в день. Показатели вакцинации в настоящее время находятся на самом низком уровне с февраля 2021 года, когда вакцины против коронавируса были доступны в ограниченном количестве и массовая вакцинация еще не началась.

Сравнительно высокий уровень вакцинации в Латвии был достигнут в конце мая 2021 года, когда за одну неделю было вакцинировано 117 000 человек - почти 17 000 человек в день. В первую неделю января 2022 года в среднем вакцинировались еще примерно 10 000 человек в день, но в последующие недели темпы вакцинации резко замедлились.

Темп вакцинации на этой неделе поддерживался бустерной вакцинацией: приблизительно 74% от общего числа прививок приходится на "третью вакцину" и лишь 5% людей привились впервые.

Бустерной дозой на сегодня привито в общей сложности 489 000 человек, или 26% населения Латвии.

На данный момент процесс вакцинации завершен у 1,296 млн, или 69% населения Латвии.

Cтатистика Covid-19 в Литве: 6554 новых случая и 11 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6554 новых случая заражения коронавирусом, скончались 11 человек, сообщил Департамент статистики.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1817 человек, из них 111 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 862 049 жителей, от этой болезни умер 8251 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 4013,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,3%.

В Эстонии 4111 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 4111 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека.

По состоянию на утро пятницы на лечении в больницах находятся 586 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 302 госпитализированным, из них 202 человека (67 процентов) не вакцинированы, у 100 человек (32 процента) завершен курс вакцинации.

Скончались четверо человек с коронавирусом - женщины в возрасте 84, 86, 91 и 93 лет, из них три не прошли вакцинацию.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в больницы попадали в среднем 1,9 человек в день, а на 100 000 невакцинированного населения в среднем 8,6 человек в день.

За минувшие сутки проанализировано в общей сложности 6838 тестов. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 341,5 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражались в среднем 509,3 невакцинированных в день.