Два игрока сборной Хорватии не разговаривали 3 года. Всё из-за диалога в лифте

"Я знаю Марио как отличного парня с огромным сердцем. Он сразу понравился мне, хотя на то, чтобы понять его, ушло время. Мы проводили много времени вместе, когда были в сборной", - пишет он.

Перед ЧМ в Бразилии футболисты готовились к отборочному матчу в Исландии, и Модрич встретил Марио у лифта в отеле. "Давай, Марио, сегодня нам нужно отдать все силы", - сказал ему Модрич. Многие футболисты подбадривают друг друга на тренировках или перед матчами. Но реакция Манджукича удивила футболиста.

"Следи за собой, оставь меня в покое", - резко ответил он.

Как рассказывает Модрич, после это диалога отношения между игроками стали прохладными.

"Будь он так же мудр, как сейчас, он бы сразу выяснил отношения - или хотя бы на следующих сборах. Но и я с характером. Когда два таких человека замыкаются, энергия между ними пропадает. Откровенно говоря, Марио был неправ, но не хотел делать первый шаг навстречу", - пишет Модрич.

Во время квалификации ЧМ-2018 футболист дождался подходящего момента и начал разговор с Манджукичем: "Я хотел обсудить с ним, насколько я огорчён тем, что наши отношения испортились".

Игроки поговорили и осознали, что проблема возникла из ничего.

"Он сказал мне: "Я не разозлился, я подумал, что это ты на меня дуешься". И я сказал ему то же самое", - пишет Модрич.

Модрич отметил, что Манджукич тот человек, с которым он бы пошёл на любую битву: "Я знаю, что он отдаст всё ради тебя, прикроет тебя и никогда не предаст".