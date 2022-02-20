Фото ⟩ Последствия шторма "Юнис" в Европе: погибли не менее 16 человек

Шторм, который Британская метеорологическая служба назвала "Юнис", вынудил британские власти выпустить предупреждение о сильном ветре.
Сильные порывы ветра повалили деревья, в результате чего погибли по меньшей мере три человека в Великобритании и Ирландии. Из 16 погибших во время шторма двое погибли в Польше и Германии, четверо в Нидерландах, двое в Бельгии и Ирландии. Многие из этих смертей связаны с падением деревьев на автомобили, сообщает Euronews.
Галерея: Ураган "Юнис" бушует в Европе
30-летняя женщина погибла в Лондоне после того, как на машину, в которой она находилась, упало дерево.
Шторм также затронул северную Германию, где было объявлено красное предупреждение, но позже оно было отменено.
По данным полиции Бельгии, 37-летний мужчина скончался от полученных травм после того, как накануне ему на голову упала солнечная батарея.
Упавшие деревья также оказали значительное влияние на движение поездов. Сотни рейсов, поездов и паромов были отменены по всей северо-западной Европе.
Уже сообщалось, что сильный шторм "Юнис" обрушился на Великобританию и другие европейские страны. Во многих регионах были остановлены все поезда и закрыто большинство школ. Миллионы людей призвали оставаться дома.