Плющенко выиграл крупную сумму благодаря победе Щербаковой на Олимпиаде

"Да, Валиева считалась безоговорочным фаворитом. Но была у меня чуйка, причём задолго до скандала с допинг-пробой, что Камила не выиграет", - приводит слова Плющенко "Спорт-Экспресс".

Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию стала 17-летняя Щербакова, которая по сумме двух прокатов набрала 255,95 балла. Второе место заняла ещё одна российская фигуристка Александра Трусова (251,73). Бронзовая медаль досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Российская фигуристка Камила Валиева, которая была лидером после короткой программы, допустила два падения и несколько ошибок во время произвольной. Судьи оценили её прокат в 141,93 балла. Это четвёртое место - 224,09.

"За Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться: перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный - 3,85. Таким образом, её золотой прокат принёс мне солидную сумму - несколько миллионов рублей", - сказал Плющенко.

Плющенко отметил, что решил поставить на Щербакову, потому что она старше, опытнее и несмотря на травмы и прочие сложности, она всегда катается уверенно.