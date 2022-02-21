Пн, 21.02.2022
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"Когда день влюблённых прошёл удачно". Легкоатлетка Дарья Клишина сообщила о беременности

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что ждёт ребёнка. Об этом спортсменка написала у себя в Instagram, выложив соответствующее фото.

Дарья опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой заметен округлившийся живот, и добавила хештег mypregnancy (в переводе - "моя беременность").

"Когда день влюблённых прошёл удачно и Купидон попал прямо в цель", - подписала фото Клишина.

В комментариях Дарью поздравили прыгунья в высоту Мария Ласицкене, синхронистка Светлана Ромашина, сербская прыгунья в длину Ивана Шпанович, латвийская метательница копья Мадара Паламейка и многие другие известные спортсмены.

На следующий день спортсменка опубликовала ещё одну фотографию, на которой ещё более заметен животик.

31-летняя Дарья Клишина является серебряным призёром первенства мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013).

Её последним крупным турниром были летние Олимпийские игры в Токио, которые оказались для неё неудачными. Клишина не смогла выйти в финал соревнований из-за травмы, полученной во время квалификации. Спортсменка была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.


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