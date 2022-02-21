"Когда день влюблённых прошёл удачно". Легкоатлетка Дарья Клишина сообщила о беременности
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что ждёт ребёнка. Об этом спортсменка написала у себя в Instagram, выложив соответствующее фото.
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что ждёт ребёнка. Об этом спортсменка написала у себя в Instagram, выложив соответствующее фото.
Дарья опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой заметен округлившийся живот, и добавила хештег mypregnancy (в переводе - "моя беременность").
"Когда день влюблённых прошёл удачно и Купидон попал прямо в цель", - подписала фото Клишина.
В комментариях Дарью поздравили прыгунья в высоту Мария Ласицкене, синхронистка Светлана Ромашина, сербская прыгунья в длину Ивана Шпанович, латвийская метательница копья Мадара Паламейка и многие другие известные спортсмены.
На следующий день спортсменка опубликовала ещё одну фотографию, на которой ещё более заметен животик.
31-летняя Дарья Клишина является серебряным призёром первенства мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013).
Её последним крупным турниром были летние Олимпийские игры в Токио, которые оказались для неё неудачными. Клишина не смогла выйти в финал соревнований из-за травмы, полученной во время квалификации. Спортсменка была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.