"Когда день влюблённых прошёл удачно". Легкоатлетка Дарья Клишина сообщила о беременности

Дарья опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой заметен округлившийся живот, и добавила хештег mypregnancy (в переводе - "моя беременность").

"Когда день влюблённых прошёл удачно и Купидон попал прямо в цель", - подписала фото Клишина.

В комментариях Дарью поздравили прыгунья в высоту Мария Ласицкене, синхронистка Светлана Ромашина, сербская прыгунья в длину Ивана Шпанович, латвийская метательница копья Мадара Паламейка и многие другие известные спортсмены.

На следующий день спортсменка опубликовала ещё одну фотографию, на которой ещё более заметен животик.

31-летняя Дарья Клишина является серебряным призёром первенства мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013).