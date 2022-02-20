ФОТО ⟩ Церемония закрытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Официальное закрытие состоялось на зрелищной церемонии на стадионе "Птичье гнездо". Олимпийский огонь был торжественно погашен, а над головой вспыхнул фейерверк в форме олимпийских колец.

Знаменосцем сборной Латвии на церемонии закрытия Игр стал бобслеист Матис Микнис, который в Пекине выступал вместе с пилотом Оскаром Киберманисом в двух видах программы: в двойках их экипаж стал девятым, а в четвёрках - экипаж из Латвии стал пятым.

Лидером итогового медального зачёта стала сборная Норвегии, которая завоевала в Пекине 15 золотых медалей - это рекорд по количеству наград высшей пробы у одной страны. На счету норвежской команды также 8 серебряных и 13 бронзовых медалей - всего 37 наград.

Сборная Латвии на Олимпиаде в Пекине завоевала одну медаль. Латвийские саночники Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме стали бронзовыми призёрами в командной эстафете.

На протяжении 16 дней весь мир наблюдал за соревнованиями лучших спортсменов мира. У болельщиков были поводы как для радости, так и для разочарования, но, главное, Олимпийские игры состоялись, несмотря на непростую ситуацию в мире.