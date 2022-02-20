20 февраля в одном абзаце ⟩ Латвию ждут рекордные наводнения, ЛНР заявляет о гибели гражданских, Олимпиада - все

На этой неделе в рубрике "Звездные страсти" речь пойдет о слухах вокруг Агаты Муцениеце и Аллы Пугачевой . Интересно? Не то слово!

Отдохнули с песенками, и хватит. Новая тема, волнующая "Липину интересно" - Украина. И даже не потенциальная война или общее напряжение у границ, а то, как латвийские политики реагируют на происходящее. А другие латвийские политики... реагируют на реагирование.