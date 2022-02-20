20 февраля в одном абзаце ⟩ Латвию ждут рекордные наводнения, ЛНР заявляет о гибели гражданских, Олимпиада - все
Воскресенье, завтра все побредут на работу. Все в мире печально, кроме наших итогов дня.
Воскресенье, завтра все побредут на работу. Все в мире печально, кроме наших итогов дня.
События дня в одном абзаце
Новость дня - Олимпиада закончилась! Не лучшим образом для российских хоккеистов, зато материальное положение улучшилось у Александра Большунова и, неожиданно... Евгения Плющенко. А если все нужно в сжатом виде и по делу - мы собрали для вас итоговый медальный зачет. Не благодарите! Напряжение вокруг Украину все не стихает. ЛНР заявила о гибели мирных жителей, Россия и Беларусь продлевают учения. Рассказываем все новости о кризисе. Тем временем глава МИД Латвии в интервью немецкому СМИ объявил, что в отношении России уже пора вводить санкции. Борис Джонсон же заявил, что Россия планирует в Европе крупнейшую войну с 1945 года. А если Кремль решит спустить курок, его ждет опасность, с которой до сих пор не сталкивалась ни одна армия интервентов: 15 атомных реакторов. Но есть во всем этом и новости полу-ироничные - так, во время прямого эфира украинской телевизионной передачи журналист ударил по лицу пророссийски настроенного украинского политика. В зале даже аплодировали. Коронавирус тем временем будто бы залег на дно, но все еще попадает в новостное пространство - так, есть версия, что каждый второй случай заражения ОРВИ - на самом деле Омикрон. Как не перепутать простуду с ковидом? А в полку заразившихся ковидом вновь прибыло - на этот раз заболела Королева Великобритании Елизавета II. Желаем скорейшего выздоровления! В пятницу на пароме у острова Корфу в Греции вспыхнул пожар. Пассажиры, спасенные с парома, рассказали, что они благодарны за то, что выжили. Тем временем 11 человек все еще значатся пропавшими без вести. Забавные новости из-за рубежа: Польша продолжает удивлять соседей понижением или вовсе понижением НДС на продукты и горючее, в результате чего - в приграничные автозаправки хлынули иностранцы. Кто знает, может и нам пора? Время для теста! Сможете закончить эти 10 русских поговорок? Кажется, что их знает каждый. Но в нашей подборке, возможно, будут и те, которые вы услышите в первый раз! А прогноз погоды на этот раз куда драматичнее, чем обычно: в Латвии ожидаются крупнейшие за последние десятилетия наводнения.
Все обсуждают
На этой неделе в рубрике "Звездные страсти" речь пойдет о слухах вокруг Агаты Муцениеце и Аллы Пугачевой. Интересно? Не то слово!
Чтиво дня
Отдохнули с песенками, и хватит. Новая тема, волнующая "Липину интересно" - Украина. И даже не потенциальная война или общее напряжение у границ, а то, как латвийские политики реагируют на происходящее. А другие латвийские политики... реагируют на реагирование.
Галерея дня: В Пекине состоялась торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. Вы только посмотрите на эту красоту!