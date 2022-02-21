Фото ⟩ Мокрая Асмус, счастливая Водонаева и забавная Ивлеева
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто путешествовал, а кто проводил выходные дома с детьми.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто путешествовал, а кто проводил выходные дома с детьми.
Певица Дора хвасталась своим портретом на улицах Нью-Йорка
Рита Дакота утопала в любви
Глюкоза добралась до пляжа
Маша Миногарова утопала в стразах
Филипп Киркоров был в гостях у Эвелины Бледанс
Павел Прилучный проводил время с детьми
Регина Тодоренко была на шоу "Маска"
Виктория Дайнеко музицировала
Лена Темникова путешествовала
Радостная Наталья Подольская
Стася Милославская лежала на песке
Татьяна Мингалимова показала новое колечко
Анна Калашникова была на празднике
Лиене Грейфане приняла участие в съемках популярного шоу "Ну-ка, все вместе!"
Катя Варнава показала фрагменты из постановки
Анна Седокова любовалась видом
Кристина Асмус выпрыгивала из ванны
Маркус Рива улетел в Берлин
Светлана Ходченкова вылезала из рояля
Дарья Мороз загадочно улыбалась
Настя Ивлеева показала, какой была в юности
Алена Водонаева наслаждалась Африкой
Задумчивая Юлианна Караулова
Равшана Куркова была в красивом месте
Андрей Мерзликин готовил мясо
Анна Семенович пила вино
Ольга Серябкина спала в кресле