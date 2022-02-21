Особенный прогноз Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 февраля

Овен

Овнам не повредит общение с умными, успешными людьми, которые точно смогут им помочь обрести веру в себя.

Рожденным под этим созвездием сейчас нельзя проявлять эгоизм, так как окружающие заметят это и перестанут протягивать им руку помощи.

Сейчас как нельзя актуальна фраза "один день целый год кормит", только она применима к целой неделе. Эти семь дней могут стать для Овнов отправной точкой в новое светлое будущее.

Телец

У Тельцов ожидается крайне благоприятная неделя. Ночные светила помогут им преодолеть черную полосу, если сейчас это актуально. Наступает время освобождения от проблем. Это тот самый период, когда нельзя сидеть сложа руки и ожидать чуда. Благодаря звездам у Тельцов значительно улучшится память, поэтому астрологи советуют им заниматься обучением, получением новых знаний, навыков. Также отлично пройдет адаптация к новым условиям, новой работе. Тельцы сейчас на гребне волны.

Близнецы

У Близнецов начало недели может быть проблемным, но при этом наступает благоприятное время для творческой деятельности, креативной работы. Умственные возможности Близнецов значительно возрастут. Закрепить достигнутый результат можно будет в конце недели, когда ночные светила станут еще более гармоничными для представителей данного знака. Выходные дни астрологи советуют проводить максимально активно.

Рак

Ночные светила помогут Ракам в период с 21 по 27 февраля стать лучше во всех смыслах. Панацея от всех проблем сейчас - работа. Речь не только о той работе, на которую Раки ходят каждый день, но и о домашних делах.

Этим людям нужно заниматься чем-то, делать что-то руками или работать интеллектуально, чтобы голова меньше думала о неприятных вещах.

В конце зимы и начале весны Раков ждет достойное вознаграждение за приложенные усилия.

Лев

Львам нужно настроиться на лучшее, чтобы в их жизни произошло что-то действительно приятное и важное. Признаком того, что эти люди идут в верном направлении, станет похвала близких, а также внутреннее спокойствие. Если вдруг что-то пойдет не по плану, астрологи советуют Львам не расстраиваться раньше времени. Дело в том, что неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой благодаря Меркурию в Водолее и позитивной обстановке с планетами в целом.

Дева

Девы будут получать различные предупреждения от Вселенной о том, как можно изменить жизнь к лучшему. Наступает очень важное время. Представителям данного знака может быть нелегко, но важно пережить все трудности и принять те изменения, которые обойти стороной невозможно. Девам нужно помнить о том, что сейчас все люди встречают их по одежке. Нужно выглядеть с иголочки - ухоженно, чисто, красиво. Можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Большое внимание стоит уделить также настроению. Толика оптимизма лишней не будет.

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