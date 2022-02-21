Пн, 21.02.2022
Российские военные намерены напасть на Украину на предстоящей неделе, в ближайшие дни Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США

Особенный прогноз Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 февраля

"Сегодня я больше обычного волнуюсь, делая этот прогноз, потому что он сам по себе необычный", - призналась известный российский астролог Василиса Володина на своем YouTube-канале и начала с основных ориентиров грядущих семи дней.

Главные темы недели: тяга к экстримальщине и нежность города берет

  • Мир и согласие - у Рыб и Козерогов
  • Знание и сила - для Водолеев, Стрельцов и Весов
  • Подозрительно много энергии - у Тельцов, Дев и Скорпионов
  • Мечутся и разбрасываются - Овны, Близнецы, Раки и Львы

Понедельник, 14-я лунная стоянка. Чтобы женщина не потеряла мужчину, ищите возможность подвести итоги и проанализировать ситуации, которые ходят по кругу.

Вторник, 15-я лунная стоянка: время конкретных действий, решения вопросов недвижимости и укрепления семейных связей.

Среда, 16-я лунная стоянка начинает 4 испытательных дня: борьба, напряжение и проверка на прочность. Каждому жизнь посылает свои проверки.

Четверг совмещает сразу 2 лунные стояки - 17-ю и 18-ю. Держитесь в стороне от недобропорядочных людей и историй.

Пятница потребует с открытыми глазами посмотреть на текущие сложности.

Суббота (20-я лунная стоянка) принесет облегчение.

Воскресенье (21-я) закрутит жизненные смыслы вокруг конфликта желаний и целей.

Подробнее - на видео от самой Василисы Володиной:

В свою очередь, эксперты dailyhoro.ru предупреждают, что сейчас нельзя стоять на месте и упускать удачу, и дают советы представителям каждого знака Зодиака на последнюю неделю зимы.

Овен

Овнам не повредит общение с умными, успешными людьми, которые точно смогут им помочь обрести веру в себя.

Рожденным под этим созвездием сейчас нельзя проявлять эгоизм, так как окружающие заметят это и перестанут протягивать им руку помощи.

Сейчас как нельзя актуальна фраза "один день целый год кормит", только она применима к целой неделе. Эти семь дней могут стать для Овнов отправной точкой в новое светлое будущее.

Телец

У Тельцов ожидается крайне благоприятная неделя. Ночные светила помогут им преодолеть черную полосу, если сейчас это актуально.  Наступает время освобождения от проблем. Это тот самый период, когда нельзя сидеть сложа руки и ожидать чуда. Благодаря звездам у Тельцов значительно улучшится память, поэтому астрологи советуют им заниматься обучением, получением новых знаний, навыков. Также отлично пройдет адаптация к новым условиям, новой работе. Тельцы сейчас на гребне волны.

Близнецы

У Близнецов начало недели может быть проблемным, но при этом наступает благоприятное время для творческой деятельности, креативной работы. Умственные возможности Близнецов значительно возрастут. Закрепить достигнутый результат можно будет в конце недели, когда ночные светила станут еще более гармоничными для представителей данного знака. Выходные дни астрологи советуют проводить максимально активно.

Рак

Ночные светила помогут Ракам в период с 21 по 27 февраля стать лучше во всех смыслах. Панацея от всех проблем сейчас - работа. Речь не только о той работе, на которую Раки ходят каждый день, но и о домашних делах.

Этим людям нужно заниматься чем-то, делать что-то руками или работать интеллектуально, чтобы голова меньше думала о неприятных вещах.

В конце зимы и начале весны Раков ждет достойное вознаграждение за приложенные усилия.

Лев

Львам нужно настроиться на лучшее, чтобы в их жизни произошло что-то действительно приятное и важное. Признаком того, что эти люди идут в верном направлении, станет похвала близких, а также внутреннее спокойствие. Если вдруг что-то пойдет не по плану, астрологи советуют Львам не расстраиваться раньше времени. Дело в том, что неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой благодаря Меркурию в Водолее и позитивной обстановке с планетами в целом.

Дева

Девы будут получать различные предупреждения от Вселенной о том, как можно изменить жизнь к лучшему. Наступает очень важное время. Представителям данного знака может быть нелегко, но важно пережить все трудности и принять те изменения, которые обойти стороной невозможно. Девам нужно помнить о том, что сейчас все люди встречают их по одежке. Нужно выглядеть с иголочки - ухоженно, чисто, красиво. Можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Большое внимание стоит уделить также настроению. Толика оптимизма лишней не будет.

Весы

Весам нужно уже в понедельник попробовать сделать энергетику дома положительной. Это благотворно скажется на отдыхе, сне, а также на концентрации, если эти люди работают удаленно. Окружающие будут ждать от представителей данного знака помощи и поддержки, поэтому лучше их не расстраивать, особенно если от этих людей зависит многое. Главный совет на эту неделю - не сжигать мосты, не совершать ничего такого, что могло бы расстроить друзей, коллег и близких. Дружелюбие и мудрый подход в общении крайне важны.

Скорпион

Ночные светила помогут Скорпионам справиться с текущими проблемами, забыть неприятные моменты из прошлого, а также получить ответы на вопросы о том, что только предстоит пережить. Полезно будет заводить новых друзей, совершать покупки. По мнению астрологов, сейчас ни в коем случае нельзя закатывать публичные ссоры, а также выносить сор из избы - рассказывать своим друзьям о проблемах в отношениях. Это чревато огромными проблемами. В остальном неделя очень даже благоприятна.

Стрелец

У Стрельцов могут быть сферы, в которых сейчас имеется непрекращающийся поток проблем. Настало время это исправить. В этом Стрельцам поможет сильный ритуал на удачу. Также полезно будет направить все силы на исправление ошибок, допущенных ранее. Астрологи советуют помнить, что с 21 по 27 февраля умеренность губительна. Успех сейчас сопутствует только излишеству. Важно больше работать, чтобы получить больше денег, а также уделять больше времени второй половинке, чтобы получить в ответ тепло и доброту. Ничто не случается просто так.

Козерог

У Козерогов очень много дел, но мало времени и, может быть, недостаточно сил. Чтобы это исправить, полезно будет стать более открытыми в общении с людьми. Окружающие помогут Козерогам наполниться уверенностью. Полезной станет интеграция, совместная деятельность, деловые встречи, знакомства. Козерогам не привыкать выходить из зоны комфорта, но сейчас это не просто опция, а абсолютная необходимость.

Водолей

Водолеям важно начать неделю с оптимистичной волны. Наступает идеальное время для открытия бизнеса, поисков новых увлечений и новых источников дохода. Астрологи советуют больше гулять, заниматься спортом. Февральские звезды на стороне Водолеев, особенно сейчас - в конце зимы. Не нужно искать во всех событиях какой-то скрытый смысл, ведь его попросту нет. Сейчас происходит то, что Водолеи заслужили своим трудом или бездельем, вниманием или безразличием.

Рыбы

У Рыб на этой благоприятной неделе будут два сложных дня - 24 и 25 февраля. Астрологи советуют взять паузу в финансовой сфере. Рыбам нужно повременить с большими тратами. В любви же, наоборот, можно активизироваться по полной программе. Главное сейчас - оставаться в гуще событий и не бояться принимать серьезные решения.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back