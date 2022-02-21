СГД упустила возможность взыскать деньги с должника по налогам

Помещения бывшего кинотеатра Pionieris в начале 2000-х годов арендовал клуб Essential. Несколько лет это было одно из популярнейших мест ночной жизни в Риге. В 2008 году вместе с экономическим спадом начался и закат клуба.

В начале финансового кризиса клуб переживал финансовые проблемы. Владелец клуба договорился в главой некой схемы фиктивных предприятий о фальшивых сделках, чтобы таким образом избежать уплаты налогов.

Финансовая полиция схему раскрыла и потребовала у владельца клуба выплатить в госбюджет 116 тысяч евро. Взыскание средств доверили присяжному судебному исполнителю Миксу Козловскису. Теперь деньги от того же предпринимателя хочет получить и банк Luminor, подключивший к этому другого судебного исполнителя - Лигу Криму. Она обнаружила принадлежащую бизнесмену недвижимость в Туе у моря, о которой он сам забыл. Здание судебный исполнитель в прошлом году продала на аукционе. Полученные в ходе сделки 71 тысяча евро почти покрыли долг перед банков, но должник понял, что деньги можно было использовать для покрытия долга перед государством.

Службе госдоходов не вернула деньги ни за недвижимость в Туе, ни полученные в ходе аукциона средства. Поэтому в январе предприниматель обратился в суд еще раз, но снова без результата.

У Службы госдоходов было пять месяцев, чтобы подать заявку на деньги, полученные в результате продажи недвижимости у моря. Служба до сих пор этого не сделала. В интервью Nekā personīga в СГД отказали.

Согласно информации Судебной администрации, СГД за последние три года подало в суд 30 требований о взыскании долга на общую сумму в шесть миллионов евро. Общая сумма налоговых долгов превышает миллиард.

В своем письменном ответе СГД в целом описывает ход делопроизводства по делу о неплатежеспособности, что к конкретному случаю не относится.

Однако и в делах о неплатежеспособности СГД была раскритикована за запоздалую реакцию на случаи злоупотребления неплатежеспособностью, когда фирма подает на банкротство, чтобы избавиться от долга. Подозрения в этом возникли у Госконтроля в ходе последней ревизии, в которой исследовались дела о неплатежеспособности до 2017 года. В будущем контролеры хотят проанализировать, как обстоят дела именно в возвратом налоговых долгов.