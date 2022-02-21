Байден согласился на саммит с Путиным, если "не произойдет вторжения" в Украину

США "обязались продолжать дипломатические попытки до момента, пока не начнется вторжение", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она добавила, что Байден дал принципиальное согласие встретиться с Путиным, "если не произойдет вторжения".
"Мы также готовы ввести быстрые и строгие последствия, если Россия предпочтет войну. И сейчас Россия создает впечатление, что она продолжает готовиться к всеобъемлющему вторжению в Украину уже в скором времени", - отметила в сообщении пресс-секретарь Белого дома.
Страны Запада всеми средствами пытаются предотвратить угрозу войну в Европе, опасения по поводу которой возникли в связи со стягиванием военных сил России вблизи границ Украины.
О саммите французская сторона сообщила после состоявшегося в воскресенье телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина.
В сообщении канцелярии Макрона указывается, что в во время переговоров с Байденом и Путиным президент Франции предложил сторонам обсудить "безопасность и стратегическую стабильность в Европе".
Как отметила французская сторона, о вопросах, которые, возможно, будут обсуждаться на саммите Байдена и Путина, в четверг будут говорить пресс-секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров.