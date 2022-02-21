Байден согласился на саммит с Путиным, если "не произойдет вторжения" в Украину

США "обязались продолжать дипломатические попытки до момента, пока не начнется вторжение", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что Байден дал принципиальное согласие встретиться с Путиным, "если не произойдет вторжения".

"Мы также готовы ввести быстрые и строгие последствия, если Россия предпочтет войну. И сейчас Россия создает впечатление, что она продолжает готовиться к всеобъемлющему вторжению в Украину уже в скором времени", - отметила в сообщении пресс-секретарь Белого дома.

Страны Запада всеми средствами пытаются предотвратить угрозу войну в Европе, опасения по поводу которой возникли в связи со стягиванием военных сил России вблизи границ Украины.

О саммите французская сторона сообщила после состоявшегося в воскресенье телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

В сообщении канцелярии Макрона указывается, что в во время переговоров с Байденом и Путиным президент Франции предложил сторонам обсудить "безопасность и стратегическую стабильность в Европе".