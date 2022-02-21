Пн, 21.02.2022
Это может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года Борис Джонсон о ситуации вокруг Украины
Борис Джонсон о ситуации вокруг Украины
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Байден согласился на саммит с Путиным, если "не произойдет вторжения" в Украину

Джо Байден ФОТО: AP/Scanpix

Президент США Джон Байден и президент России Владимир Путин дали принципиальное согласие принять участие в саммите, который состоится, если Москва не вторгнется в Украину, подтвердил в понедельник Белый дом сказанное канцелярией президента Франции, сообщает AFP.

США "обязались продолжать дипломатические попытки до момента, пока не начнется вторжение", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что Байден дал принципиальное согласие встретиться с Путиным, "если не произойдет вторжения".

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"Мы также готовы ввести быстрые и строгие последствия, если Россия предпочтет войну. И сейчас Россия создает впечатление, что она продолжает готовиться к всеобъемлющему вторжению в Украину уже в скором времени", - отметила в сообщении пресс-секретарь Белого дома.

Страны Запада всеми средствами пытаются предотвратить угрозу войну в Европе, опасения по поводу которой возникли в связи со стягиванием военных сил России вблизи границ Украины.

О саммите французская сторона сообщила после состоявшегося в воскресенье телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

В сообщении канцелярии Макрона указывается, что в во время переговоров с Байденом и Путиным президент Франции предложил сторонам обсудить "безопасность и стратегическую стабильность в Европе".

Как отметила французская сторона, о вопросах, которые, возможно, будут обсуждаться на саммите Байдена и Путина, в четверг будут говорить пресс-секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров.


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