Фото и видео ⟩ Жительнице Калснавы пришлось помочь лосенку, заглянувшему "в гости"

Яна пишет, что лосиная мама со своим малышом спокойно отдыхали во дворе. Спустя время взрослая особь отправилась назад в лес, но вскоре вернулась обратно, показав, что далеко не уходит от своего ребенка.

Еще через время и маленький лось встал, начав лакомиться побегами сливы, а его мама снова отошла в лес. Яна решила выйти наружу, чтобы понаблюдать за малышом, но не сразу увидела лосенка.

ФОТО: Jana Magone/Facebook.com