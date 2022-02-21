Пн, 21.02.2022
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Фото и видео ⟩ Жительнице Калснавы пришлось помочь лосенку, заглянувшему "в гости"

В субботу, 19 февраля, жительница Калснавы Яна Магоне во дворе дома наблюдала неожиданную ситуацию - к дому наведалось семейство лосей. Кроме того, во время визита зверей женщине пришлось помочь маленькому лосю. Женщина рассказала о пережитом в Facebook. 

Яна пишет, что лосиная мама со своим малышом спокойно отдыхали во дворе. Спустя время взрослая особь отправилась назад в лес, но вскоре вернулась обратно, показав, что далеко не уходит от своего ребенка.

Еще через время и маленький лось встал, начав лакомиться побегами сливы, а его мама снова отошла в лес. Яна решила выйти наружу, чтобы понаблюдать за малышом, но не сразу увидела лосенка. 

ФОТО: Jana Magone/Facebook.com

Чуть позднее женщина заметила, что лось лежит, запутавшись в электрическом проводе. Яна помогла распутать животное и снять с него провод. Женщина отметила, что, к счастью, мама лосенка не стала нападать на нее, как и сам малыш не противился помощи человека. 


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