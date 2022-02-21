Пн, 21.02.2022
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Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта

Не упала духом. Чем занимается Камила Валиева после Олимпиады?

Для российской фигуристки Камилы Валиевой зимние Олимпийские игры стали настоящим психологическим испытаением. С уверенностью можно сказать, что имя 15-летней фигуристки было самым цитируемым в последние две недели.

Для Камилы Валиевой зимняя Олимпиада закончилась сразу же после произвольной программы женского одиночного турнира. Фигуристка заняла 4-е место и на следующий день улетела в Москву.

В аэропорту Валиеву собрались встретить десятки поклонников, которые держали плакаты и выкрикивали добрые слова в адрес 15-летней спортсменки. Сама Валиева не стала ни с кем общаться и молча прошла сквозь толпу. Несмотря на то, что Валиева была в маске, даже через неё прослеживалась улыбка.

Вскоре после возвращения домой в интернете появилось видео с тренировки. Фигуристка уже вовсю готовится к новым стартам, которые не за горами. С 21 по 27 марта во французском курортном городе Монпелье пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию.

Несмотря на допинг-скандал, который преследовал российскую фигуристку на Олимпийских играх в Пекине, она не упала духом. Камила Валиева была замечена на концерте исполнителя хита "Венера-Юпитер" Вани Дмитриенко вместе со своей подругой Евой Уваровой.

Именно она в своём Instagram поделилась видео, на котором улыбающаяся Камила подпевает исполнителю. Поклонники Валиевой очень обрадовались, увидев её веселящейся.

Напомним, в декабрьской допинг-пробе Камилы Валиевой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Несмотря на это, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпийских игр, отклонив апелляции МОК, ISU и WADA на временное отстранение фигуристки.

Позднее в МОК заявили, что не будет проводить церемонию награждения в женском одиночном фигурном катании, если Валиева попадёт на пьедестал. Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, а также она завоевала золотую олимпийскую медаль в командном турнире. Вручение медалей должно было состояться 7 февраля, однако церемонию перенесли из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки.


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