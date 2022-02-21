В воскресенье в пожаре погиб человек
Вчера в результате пожара в Алсунге погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вчера в результате пожара в Алсунге погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В двухэтажном доме горели комната и кухня площадью 50 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. Один человек в результате пожара погиб.
В воскресенье вечером поступил вызов в Пилтене, где горело нежило двухэтажное здание площадью 100 квадратных метров. Пожарные спасли от огня соседний жилой дом.