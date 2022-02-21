Пн, 21.02.2022
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Джо Байден, президент США

В воскресенье в пожаре погиб человек

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вчера в результате пожара в Алсунге погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В двухэтажном доме горели комната и кухня площадью 50 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. Один человек в результате пожара погиб.

В воскресенье вечером поступил вызов в Пилтене, где горело нежило двухэтажное здание площадью 100 квадратных метров. Пожарные спасли от огня соседний жилой дом.


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