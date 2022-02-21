Пн, 21.02.2022
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Очные заседания Сейма возобновятся 3 марта

Инара Мурниеце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Очные заседания Сейма возобновятся 3 марта - после отмены чрезвычайного положения, сообщила агентству LETA председатель парламента Инара Мурниеце.

Чрезвычайное положение будет отменено с 1 марта, а 3 марта - ближайший четверг, когда проходят заседания Сейма.

Депутаты оппозиции уже ранее призывали Сейм вернуться к очной работе.

Депутат Ральф Немиро, обращаясь к коллегам, которых видит только "в телевизорах и на мониторах", заявил, что в стране многие вещи происходят очно - дети ходят в детские сады и школы, проходят концерты.

"Нет никаких оснований делать исключения для депутатов Сейма и не проводить заседания на месте. Поэтому призываю как можно скорее вернуться к очной работе", - сказал депутат.

Как ранее сообщила представитель спикера Даце Балоде, работать очно депутаты Сейма будут в масках и респираторах, так как в зале заседаний парламента нет возможности соблюдать дистанцию, а заседания иногда затягиваются на 10 часов.


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