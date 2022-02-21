Очные заседания Сейма возобновятся 3 марта
Очные заседания Сейма возобновятся 3 марта - после отмены чрезвычайного положения, сообщила агентству LETA председатель парламента Инара Мурниеце.
Очные заседания Сейма возобновятся 3 марта - после отмены чрезвычайного положения, сообщила агентству LETA председатель парламента Инара Мурниеце.
Чрезвычайное положение будет отменено с 1 марта, а 3 марта - ближайший четверг, когда проходят заседания Сейма.
Депутаты оппозиции уже ранее призывали Сейм вернуться к очной работе.
Депутат Ральф Немиро, обращаясь к коллегам, которых видит только "в телевизорах и на мониторах", заявил, что в стране многие вещи происходят очно - дети ходят в детские сады и школы, проходят концерты.
"Нет никаких оснований делать исключения для депутатов Сейма и не проводить заседания на месте. Поэтому призываю как можно скорее вернуться к очной работе", - сказал депутат.
Как ранее сообщила представитель спикера Даце Балоде, работать очно депутаты Сейма будут в масках и респираторах, так как в зале заседаний парламента нет возможности соблюдать дистанцию, а заседания иногда затягиваются на 10 часов.