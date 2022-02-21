ФОТО ⟩ Российская баскетболистка родила сына в однополом браке

Мальчика, который появился на свет 11 февраля, назвали Эйрр Лэрри Петраков Паркер.

"Эйрр Лэрри Петраков Паркер. 11.02.2022. Мы в глубокой признательности, что аист выбрал нас. Добро пожаловать в семью, сын", - написала Паркер.

37-летняя Петракова состоит в браке с Паркер с 2019 года. О беременности российской спортсменки стало известно в декабре прошлого года.

Петракова - победительница Евролиги, четырёхкратная чемпионка России, полуфиналистка Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России. Завершила карьеру в 2017 году, выступая за екатеринбургский УГМК.

35-летняя Кэндис Паркер является двукратной олимпийской чемпионкой (2008, 2012) в составе сборной США по баскетболу. За время своей карьеры она выступала за "Лос-Анджелес Спаркс", УГМК, "Гуандун Долфинс", "Фенербахче", "Синьцзян Ташань Дирс" и "Чикаго Скай".