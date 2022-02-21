Пн, 21.02.2022
Дорога, которая Болдерая - центр, называется "дорога смерти" Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта
Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта

Туризм постепенно оживает, однако путешествия станут дороже

Люди в аэропорту "Рига" ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По мере ослабления волны омикрона в Европе и постепенного снятия ограничений из-за Covid-19 возобновляется туризм, особенно внутри Европейского союза (ЕС). Но желающие путешествовать должны считаться с тем, что расходы увеличатся - дороже стали и авиабилеты, и отели, пишет в понедельник газета Diena.

Европейская комиссия по туризму прогнозирует, что в этом году спрос на поездки будет на 20% ниже, чем до пандемии, и в основном будет развиваться внутри стран и Европы, превысив уровень до пандемии, а спрос на дальние поездки будет расти медленнее и, скорее всего, не восстановится полностью до 2024 года.

Опрошенные газетой Diena латвийские туроператоры говорят, что желание латвийцев путешествовать велико, о чем свидетельствует растущее количество бронирований турпоездок.

Руководитель туроператора Vanilla Travel Инга Каваца говорит, что все туры на школьные каникулы в марте уже почти полностью зарезервированы, активно проходит бронирование поездок на лето и осень.

На отсутствие туристов не жалуется и руководитель турфирмы FlyMeAway Юргис Седлениекс, хотя направлений меньше, чем до пандемии.

Представители обеих турфирм подтверждают прогнозы европейских коллег - путешествия станут дороже, потому что индустрия должна покрыть убытки двух лет пандемии.

Европейское онлайн-агентство путешествий Priceline сообщает, что в первом квартале этого года средние расходы на проживание в гостиницах выросли на 18% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Прогнозируется, что в среднем в этом году цены на отели в Европе повысятся на 10%.


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