Туризм постепенно оживает, однако путешествия станут дороже

Европейская комиссия по туризму прогнозирует, что в этом году спрос на поездки будет на 20% ниже, чем до пандемии, и в основном будет развиваться внутри стран и Европы, превысив уровень до пандемии, а спрос на дальние поездки будет расти медленнее и, скорее всего, не восстановится полностью до 2024 года.

Опрошенные газетой Diena латвийские туроператоры говорят, что желание латвийцев путешествовать велико, о чем свидетельствует растущее количество бронирований турпоездок.

Руководитель туроператора Vanilla Travel Инга Каваца говорит, что все туры на школьные каникулы в марте уже почти полностью зарезервированы, активно проходит бронирование поездок на лето и осень.

На отсутствие туристов не жалуется и руководитель турфирмы FlyMeAway Юргис Седлениекс, хотя направлений меньше, чем до пандемии.

Представители обеих турфирм подтверждают прогнозы европейских коллег - путешествия станут дороже, потому что индустрия должна покрыть убытки двух лет пандемии.