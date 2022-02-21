Средний показатель заболеваемости Covid-19 превышен в 15 самоуправлениях

Самая высокая заболеваемость Covid-19 сохраняется в Елгаве, где 14-дневный кумулятивный показатель составляет 10 098,3 случая на 100 тыс. человек. В Кекавском крае превышена отметка в 9000 случаев, а в Ропажском, Олайнском, Марупском краях, Риге и Талсинском крае - 8000 случаев.

В воскресенье 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии снизилась до 7 175 случаев на 100 000 населения.

Помимо упомянутых самоуправлений, заболеваемость Covid-19 выше, чем в среднем по стране, в Вентспилсе, Тукумском крае, Лиепае, Юрмале, Бауском, Елгавском и Вентспилсском краях, а также в Резекне.