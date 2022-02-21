Видео ⟩ Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное

По словам Путина, американцы помогли Украине модернизировать аэродромы, чтобы обеспечить быструю переброску войск. И военные центры наблюдают за Россией: "В последние месяцы западное оружие идет на Украину непрерывным потоком. В деятельность спецслужб задействованы иностранные специалисты. Командование ВСУ может напрямую осуществляться из натовских штабов". По мнению президента РФ, вступление Украины в НАТО - прямая угроза безопасности России. Поэтомуон считает, что Россия имеет право принимать меры ответной безопасности: "Именно так и будем поступать". Закончил Путин выступление словами: "Считаю необходимым принять давно назревшее решение признать ДНР и ЛНР" - и подписал соответствующие указы.

Главы непризнанных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже подписали договоры "о дружбе, сотрудничестве и помощи между РФ и ДНР и ЛНР".

Заявления Путина Западу

Ранее российские агентства ТАСС и РИА "Новости" сообщили, что

Владимир Путин уже оповестил президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца о своем намерении подписать указ о признании ДНР и ЛНР.

Русская служба BBC со ссылкой на немецкие власти сообщает, что во время разговора с Путиным немецкий канцлер Олаф Шольц осудил план Москвы признать ДНР и ЛНР и отметил, что такое решение явно противоречит Минским соглашениям и станет грубым их нарушением со стороны России. Шольц также призвал Путина к деэскалации ситуации и отводу войск от украинских границ. Он подчеркнул, что на России лежит особенная ответственность за поддержание перемирия на востоке Украины.

Отметим, что по ходу заседания Совбеза РФ Владимир Путин подчеркнул, что обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос о их вхождении в состав России. Все участники совещания выступили в поддержку признания.

Реакции

На фоне этих сообщений Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Украины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель уже заявил, что ЕС готов действовать. "Мы призываем президента Путина уважать международное право и Минские соглашения и ждем от него непризнания независимости Луганской и Донецкой областей", - сказал Боррель в Брюсселе после встречи глав МИД ЕС.

"Мы готовы действовать решительным, единым фронтом, если он решит так поступить", - еще до заявлений Путина сказал Боррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тем временем написала в микроблоге Twitter: "Признание [Россией] двух сепаратистских территорий в Украине - это грубое нарушение международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры ответят на это единством, твердостью и солидарностью с Украиной".

"Решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую республики - это вопиющее нарушение международных законов и целостности территории Украины. Латвия осуждает этот акт агрессии и призывает к серьезному международному ответу. ЕС должен немедленно ввести санкции", - уже заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ, запрещающий инвестиции в ДНР и ЛНР и торговлю с ними. "Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать", - сообщили в Белом доме после заявления Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

Корреспондент BBC по вопросам экономики Алексей Калмыков прокомментировал, как признание сепаратистов скажется на экономике России: "Напрямую никак не скажется. Содержание этих регионов и так на плечах России. И у нее более чем достаточно ресурсов для минимальной поддержки этих территорий по примеру Абхазии и Южной Осетии. Другое дело, что признание означает эскалацию тлеющего с 2014 года конфликта, а это уже чревато новыми западными санкциями в отношении России. Фактически санкции против России за поддержку сепаратистов в Донецке и Луганске действуют с 2014 года. Новые угрожают ей изоляцией по примеру Ирана, но пока что решимость ввести их высказывают только США".

Контекст

Сегодня глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании республики. С такой же просьбой обратился и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

Совет Федерации РФ рассмотрит вопрос о признании ДНР и ЛНР завтра, 22 февраля, на закрытом заседании.