Пн, 21.02.2022
Если до понедельника мы не увидим улучшения ситуации, нужно обсуждать вопрос санкций Эдгар Ринкевич, глава латвийского МИД
Эдгар Ринкевич, глава латвийского МИД
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Ринкевич: санкции должны быть применены к Nord Stream 2 и финансовому сектору РФ

Эдгар Ринкевич ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Санкции ЕС против России должны быть применены к газопроводу Nord Stream 2 и финансовому сектору, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Латвия также выступает за введение экспортных ограничений, чтобы ограничить передачу в Россию товаров двойного назначения и высоких технологий, сообщили агентству LETA в МИД.

По словам Ринкевича, эскалация Россией ситуации в Донбассе и решение оставить российские войска в Белоруссии после окончания военных учений однозначно говорят о том, что ЕС должен начать введение санкций против России.

"Мы считаем, что Россия заслуживает осуждения за свои агрессивные и деструктивные действия, преднамеренную эскалацию ситуации в регионе и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал министр.

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Комментируя присутствие российских войск в Белоруссии после официального завершения военных учений, Ринкевич отметил, что Белоруссия становится все более зависимой от России. По словам министра, этот шаг серьезно угрожает суверенитету страны.

Министры ЕС также встретились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украинский коллега дал оценку текущей ситуации в связи с угрозой российского военного вторжения. Ринкевич подтвердил, что Латвия решительно поддерживает Украину, и призвал ЕС начать процесс санкций против России. Министр также выразил поддержку проведению в ближайшее время в Киеве заседания совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщалось, Россия сосредоточила у границы с Украиной более 150 тысяч военнослужащих. Также в последние дни ухудшилась ситуация на востоке Украины. Поддерживаемые Россией боевики обвиняют Украину в нападении и организации диверсий, Украина отрицает эти обвинения и считает их провокациями.


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