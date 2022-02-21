Ринкевич: санкции должны быть применены к Nord Stream 2 и финансовому сектору РФ

Латвия также выступает за введение экспортных ограничений, чтобы ограничить передачу в Россию товаров двойного назначения и высоких технологий, сообщили агентству LETA в МИД.

По словам Ринкевича, эскалация Россией ситуации в Донбассе и решение оставить российские войска в Белоруссии после окончания военных учений однозначно говорят о том, что ЕС должен начать введение санкций против России.

"Мы считаем, что Россия заслуживает осуждения за свои агрессивные и деструктивные действия, преднамеренную эскалацию ситуации в регионе и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал министр.

Комментируя присутствие российских войск в Белоруссии после официального завершения военных учений, Ринкевич отметил, что Белоруссия становится все более зависимой от России. По словам министра, этот шаг серьезно угрожает суверенитету страны.

Министры ЕС также встретились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украинский коллега дал оценку текущей ситуации в связи с угрозой российского военного вторжения. Ринкевич подтвердил, что Латвия решительно поддерживает Украину, и призвал ЕС начать процесс санкций против России. Министр также выразил поддержку проведению в ближайшее время в Киеве заседания совета ЕС по иностранным делам.