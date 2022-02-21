Фото и видео ⟩ Omega в деле: в Саулкрастском крае обнаружен подпольный цех по производству сигарет

Сотрудники 1-го отдела 3-го бюро криминального управления Госполиции Рижского региона в сотрудничестве с отрядом Omega 7 и 8 февраля в рамках уголовного процесса провели обыски в жилых домах и на прилегающей территории в Саулкрастском крае.

Во время обысков были найдены незаконные табачные изделия - примерно 11 600 единиц табака без латвийских акцизных марок, примерно 300 килограммов измельченного табака, сигаретные гильзы с фильтрами - около 66 000 штук, заготовки для сигаретных пачек - примерно 33 000 штук, а также электрифицированное устройство по производству табака.

Лица противозаконно производили табачные изделия, которые упаковывали в пачки сигарет под названием American Red и распространяли на территории Рижского региона.

Стоит отметить, что количества изъятого в ходе обыска сырья хватило бы для изготовления примерно 600 000 незаконных сигарет.

Галерея: Обнаруженное производство сигарет

На месте происшествия были задержаны три человека - мужчина 1986, 1987 и 1961 годов рождения. Двое задержанных ранее уже многократно попадали в поле зрения полиции за совершение различных преступлений. После задержания выяснилось, что оба они находятся в розыске в связи с совершением особо тяжкого преступления, в частности, преступления против собственности и в сфере оборота наркотических веществ.

Третий задержанный ранее судим не был и в поле зрения полиции не попадал. К двум задержанным применена мера пресечения в виде ареста, а к третьему - не связанная с лишением свободы мера пресечения.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Если у вас есть информация о лицах и фактах в связи с незаконным оборотом табачных изделий и алкоголя, полиция просит проинформировать об этом, написав на адрес электронной почты: krpp3b1n@riga.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Госполиция напоминает, что человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.