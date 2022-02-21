Остапенко приблизилась к топ-10 мирового рейтинга

На прошлой неделе Остапенко одержала победу на турнире WTA 500 в Дубае, обыграв в финале россиянку Веронику Кудерметову. За победу в финале соревнований Остапенко получила 470 рейтинговых очков и 104 180 долларов призовых. Для неё это пятый титул в карьере под эгидой WTA.