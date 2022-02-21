Пн, 21.02.2022
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Остапенко приблизилась к топ-10 мирового рейтинга

Алёна Остапенко ФОТО: EPA/Scanpix

По итогам прошедшей недели латвийская теннисистка Алёна Остапенко поднялась на восемь строчек в рейтинге WTA.

На прошлой неделе Остапенко одержала победу на турнире WTA 500 в Дубае, обыграв в финале россиянку Веронику Кудерметову. За победу в финале соревнований Остапенко получила 470 рейтинговых очков и 104 180 долларов призовых. Для неё это пятый титул в карьере под эгидой WTA.

Благодаря успешным выступлениям 24-летняя Остапенко поднялась с 21-й на 13-ю строку обновлённого рейтинга. Рекордом латвийской теннисистки является 5-е место в рейтинге, которое она занимала в марте 2018 года.

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая на неопределённое время приостановила карьеру, потеряла семь позиций и опустилась на 85-е место рейтинга WTA.

Рейтинг WTA. Положение на 21 февраля 2022:

  1. Эшли Барти (Австралия) - 8330
  2. Арина Соболенко (Беларусь) - 5563
  3. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5003
  4. Паула Бадоса (Испания) - 4429
  5. Каролина Плишкова (Чехия) - 4347
  6. Мария Саккари (Греция) - 4191
  7. Анетт Контавейт (Эстония) - 4137
  8. Ига Свёнтек (Польша) - 3936
  9. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3350
  10. Онс Жабер (Тунис) - 3065

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