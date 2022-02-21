Остапенко приблизилась к топ-10 мирового рейтинга
По итогам прошедшей недели латвийская теннисистка Алёна Остапенко поднялась на восемь строчек в рейтинге WTA.
По итогам прошедшей недели латвийская теннисистка Алёна Остапенко поднялась на восемь строчек в рейтинге WTA.
На прошлой неделе Остапенко одержала победу на турнире WTA 500 в Дубае, обыграв в финале россиянку Веронику Кудерметову. За победу в финале соревнований Остапенко получила 470 рейтинговых очков и 104 180 долларов призовых. Для неё это пятый титул в карьере под эгидой WTA.
Благодаря успешным выступлениям 24-летняя Остапенко поднялась с 21-й на 13-ю строку обновлённого рейтинга. Рекордом латвийской теннисистки является 5-е место в рейтинге, которое она занимала в марте 2018 года.
Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая на неопределённое время приостановила карьеру, потеряла семь позиций и опустилась на 85-е место рейтинга WTA.
Рейтинг WTA. Положение на 21 февраля 2022: