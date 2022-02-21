Началась продажа билетов на чемпионат мира по хоккею - 2022
Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по хоккею - 2022. Об этом сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по хоккею - 2022. Об этом сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая. Матчи группы "А" пройдут в Хельсинки, а матчи группы "В" - в Тампере.
Сборная Латвии по хоккею выступит в группе "В" вместе с командами США (13 мая), Финляндии (14 мая), Норвегии (16 мая), Чехии (19 мая), Беларуси (20 мая), Великобритании (22 мая) и Швеции (24 мая).
В группе "А" выступят сборные Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии, а также команда Олимпийского комитета России (ОКР).
Подробную информацию об ограничениях, связанных с Covid-19, можно найти на сайте Министерства здравоохранения Финляндии.
Напомним, предыдущий чемпионат мира прошёл в 2021 году в Риге. Сборная Латвии заняла 11-е место, а чемпионом стала сборная Канады, которая в финале обыграла Финляндию. Бронзовым призёром стала сборная США.
Последний раз Финляндия единолично принимала чемпионат мира в 2003 году. В 2012 и 2013 годах Финляндия принимала чемпионаты мира совместно со Швецией. Это будет девятый чемпионат, который примет Финляндия.