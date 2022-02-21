Началась продажа билетов на чемпионат мира по хоккею - 2022

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая. Матчи группы "А" пройдут в Хельсинки, а матчи группы "В" - в Тампере.

Сборная Латвии по хоккею выступит в группе "В" вместе с командами США (13 мая), Финляндии (14 мая), Норвегии (16 мая), Чехии (19 мая), Беларуси (20 мая), Великобритании (22 мая) и Швеции (24 мая).

В группе "А" выступят сборные Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии, а также команда Олимпийского комитета России (ОКР).

Подробную информацию об ограничениях, связанных с Covid-19, можно найти на сайте Министерства здравоохранения Финляндии.

Напомним, предыдущий чемпионат мира прошёл в 2021 году в Риге. Сборная Латвии заняла 11-е место, а чемпионом стала сборная Канады, которая в финале обыграла Финляндию. Бронзовым призёром стала сборная США.