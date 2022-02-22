Прусис: "Это уже смешно. Это не бобслей"

На минувших зимних Олимпийских играх в Пекине немецкие спортсмены доминировали во всех видах спорта, состязания в которых проходили на ледовой трассе. Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек, а в четвёрках немцы завоевали золото и серебро.

В санном спорте и скелетоне сборная Германии также завоевала львиную долю медалей. В санях немцы выиграли четыре золотые и две серебряные награды, в скелетоне - две золотые и одну серебряную.

В женском бобслее Германия завоевала золото и серебро в двойках и лишь в монобобслее немецкие спортсменки остались без медалей.

Сборная Германии на ледовых трассах Пекина завоевала 9 из 10 золотых медалей.

"Бобслей состоит из нескольких составляющих. Во-первых, человеческий фактор - спортсмены. Во-вторых, техника - полозья и сани. Я бы сказал, что единственные Олимпийские игры за последние 50 лет, на которых немцы играли честно и по правилам, были Игры в Сочи. Это нужно признать", - сказал Прусис.

На Олимпиаде в Сочи после дисквалификации российских бобслеистов сборная Латвии завоевала золото в четвёрках и бронзу в двойках. В 2014 году олимпийские медали завоевали также бобслеисты из Швейцарии, США и Великобритании.

"Они [немцы] поняли, что их не устраивает ситуация, когда за последние 40 лет у них не было ни одной медали. Мы, будучи так сильны тогда, сделали немцев сильными сейчас. Они поняли, над чем нужно работать, изменили принципы тестирования людей. Это может показаться смешным, но они много смотрели на нас. У нас в то время действительно была хорошая команда", - объясняет главный тренер по бобслею.

На Играх в Пекине в соревнованиях двоек серебро завоевали Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер. В четырёх попытках они занимали соответственно 22-е, 18-е, 23-е и 16-е место после стартового разгона.

"Это уже становится смешным, что в двойках можно с 22-м стартом занять третье место. Это уже не бобслей. Всё уважение спортсменам и тренерам. Там побеждает инженерия, а не спортсмены", - указал Прусис.

Тренер сборной Латвии по бобслею заявил, что Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) необходимо переосмыслить свою деятельность.