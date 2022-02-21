Covid-19 ⟩ Болеем меньше, но больше попадаем в больницы

На прошлой неделе произошло снижение заболеваемости в возрастной группе до 49 лет, но увеличение в возрастной группе старше 50 лет. Рост числа случаев Covid-19 на прошлой неделе был наиболее заметен в Курземе и Риге.

Максимальное количество зараженных в возрастной группе от 10 до 19 лет было в период с 8 по 11 февраля, когда общее количество случаев в этой группе за 14 дней превысило 25 000 и составило пятую часть общего числа всех инфицированных в Латвии за это время.

За последние семь дней было зарегистрировано 11 409 новых случаев Covid-19 среди детей в возрасте от 10 до 19 лет, что на 8% меньше, чем неделей ранее.

Среди детей до 10 лет число инфицированных уже не растет, однако тенденции резкого снижения, как и в возрастной группе от 10 до 19 лет, пока не наблюдается. С 9 февраля число инфицированных Covid-19 в возрасте до 10 лет постоянно превышает 17 000, что составляет более одной десятой общего числа инфицированных в Латвии.

За последние семь дней в этой возрастной группе было зарегистрировано 8437 новых случаев Covid-19, что на 3,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

В последнее время число больных начало снижаться и в нескольких группах людей трудоспособного возраста. За последние семь дней зарегистрировано 12 417 новых случаев Covid-19 в возрасте от 30 до 39 лет, что на 5,7% меньше, чем неделей ранее. Уменьшается количество заболевших и в возрасте от 40 до 49 лет - на 3,7% за неделю.

В возрасте 20-29 лет за последние семь дней было зарегистрировано 7 447 новых случаев заражения Covid-19, что на неполный процент больше, чем неделей ранее. Также наблюдается рост числа больных в возрастной группе от 50 до 59 лет - за последние семь дней зарегистрировано 8448 новых случаев заражения Covid-19, что на 6,1% больше, чем неделей ранее.

Самый стремительный рост числа больных наблюдается среди пожилых жителей Латвии.

Хотя число инфицированных в возрасте старше 70 лет было самым низким среди всех возрастных групп - 3231, это на 16% больше, чем неделей ранее.

Растет число инфицированных и в возрасте от 60 до 69 лет. За последние семь дней в этой группе зарегистрировано 5592 новых случая заражения, что на 4,7% больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе в стационары в среднем поступали 157 человек в день по сравнению с 147 неделей ранее, на 1,7% увеличилось количество пациентов с тяжелым течением заболевания.

В среднем каждый день недели проводилось 21 627 тестов и при этом выявлялось 9 617 новых случаев. Из всех тестов 12% (18 717 тестов) были выполнены в рамках скрининга в образовательных учреждениях, тогда как 88% (132 670) тестов были проведены среди остального населения. 7% (4 915) положительных случаев коронавируса выявлены в рамках скрининга в учебных заведениях, а 93% (62 407) зараженных оказалось среди остального населения.

Коэффициент репродуктивности вызывающего Covid-19 вируса немного снизился: теперь он равен 1, в то время как на прошлой неделе составлял 1,08.

За последнюю неделю заражение коронавирусом происходило так же часто среди людей, получивших первичную вакцинацию, как и среди непривитых, но в 2,1 раза реже инфицировались те, кто получил бустерную вакцину.