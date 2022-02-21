21 февраля в одном абзаце ⟩ Признание ДНР и ЛНР Россией, речь Бректе и исчезнувшая Вентас-Румба

Сходу - к Украине. Сегодня главы ЛНР и ДНР попросили президента России Владимира Путина признать их независимость, и он их услышал. Тем временем Украина обвинила Россию в дезинформации об обстрелах - собрали все по теме здесь. В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина уже подверглась нападению без вторжения российских Вооруженных сил, поэтому ЕС должен начать обсуждать санкции против Кремля. США сегодня щедры на сообщения: посольство США в Москве предупредило об угрозах терактов на территории России, а также, по мнению Штатов, Россия создала списки украинцев, "которых убьют или сошлют в лагеря". Еще в США показали снимки со спутников, согласно которым Россия разместила дополнительные силы у границы с Украиной, а разведка США отчиталась, что подготовка сил России к вторжению в Украину вошла в завершающую стадию. Доставляет беспокойство и погода в Латвии: из-за наводнений на реке Миса Кекавское самоуправление призывает к осторожности жителей Плаканциемса, Дзеруми и Енчи, а Вентас-Румба и вовсе исчезла - самый широкий водопад в Европе затопило. О традиционном - ковиде: за сутки в Латвии выявлено 3819 новых случаев, скончались 5 человек, в больницах на сегодня - 1296 человек. Сообщается, что школьники уже меньше болеют ковидом, а заболеваемость пожилых, наоборот, растет. Собрали для вас, что известно о затяжном ковиде. И о деньгах: airBaltic приступила к набору примерно 200 членов экипажей, который продлится до лета этого года, а VSAA начинает выплату пособий в размере 50 и 20 евро. Собрали, кто и когда их получит.