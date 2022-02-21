Видео: Кариньш "Путин добился противоположного эффекта"

Кришьянис Кариньш сказал, что, вероятно, это было не то, чего ожидал президент России Владимир Путин.

"В поисках способа разделить нас, он добился обратного эффекта, объединив страны Запада", — сказал он.

Кариньш: санкции против России могут быть введены из-за того, что ее войска остаются в Беларуси

Западные страны уже могут ввести санкции против России, поскольку после российско-белорусских военных учений режимы обеих стран заявили, что российские войска продолжат оставаться в Беларуси, сообщил Кариньш после встречи коалиции.

Как подчеркнул премьер-министр, уже один такой шаг существенно меняет ситуацию с безопасностью в регионе.

Глава правительства добавил, что коалиционные партии обсудили кризис, когда в результате действий России сохраняется очень высокий риск эскалации военных действий в Украине. Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Латвия выступает за суверенитет и территориальную неделимость Украины.

Премьер-министр повторил, что нашей стране в этой ситуации не угрожает непосредственная опасность, обратив внимание на то, что в странах Балтии находятся военнослужащие из 26 стран-членов НАТО.

В связи с кризисом в Украине власти Латвии прорабатывают вопрос о возможных потоках беженцев, рисков в сфере кибербезопасности и энергетики, отметил глава правительства.

Видео: "Поддержку Украине необходимо увеличить и продолжать в долгосрочной перспективе", - сказал Кариньш.

"Давление путинской России на Украину будет продолжаться. Это давление не только на Украину, но и на Евросоюз и НАТО в целом", отметил Кариньш.