Украина ⟩ Остановлена сертификация "Северного потока - 2". Великобритания и Еврокомиссия объявили о санкциях

Как сообщает Der Spiegel, под санкции могут попасть 350 депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР, а также российские банки, имеющие связи с Донбассом.

Территории ДНР и ЛНР будут исключены из соглашений о свободной торговле Украины и ЕС.

Путин пообещал не прерывать поставки российского газа

Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки газа не будут прерваны, не смотря на все более обостряющиеся отношения со странами запада из-за Украины, пишет DPA.

"Россия намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая сжиженный природный газ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - указал Путин.

Украина может разорвать дипотношения с Россией

МИД Украины попросил президента страны Владимира Зеленского рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства",

- сказал Зеленский.

Глава Украины добавил, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины".

МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной.

В каких границах признают Донбасс?

Российские депутаты повторяют, что о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей (она гораздо шире территории, подконтрольной ДНР и ЛНР) речь не идет. Однако представитель ЛНР Родион Мирошник, по сообщению РИА Новости, заявил, что по конституциям непризнанных республик их границы проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей. По его словам, на этих территориях проходили референдумы, "поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные".

В указах, которые подписал Путин, о том, в каких границах признаны ЛНР и ДНР, прямо ничего не сказано. Тем временем парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали соглашения о дружбе и взаимопомощи с Россией. Решения приняли единогласно.

Позднее российский МИД заявил, что Кремль "признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия".

Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков при этому заявил, что РФ признает независимость ДНР и ЛНР "в границах, в которых они себя провозглашали". Что это значит - уточнено не было.

Зеленский обратился к украинцам

Границы Украины останутся неизменными, несмотря на все утверждения РФ, заявил Зеленский в ночь на вторник, 22 февраля. По его словам, признание Россией независимости ДНР и ЛНР не испугало украинцев.