Украина ⟩ Остановлена сертификация "Северного потока - 2". Великобритания и Еврокомиссия объявили о санкциях

Германия остановила сертификацию Северного потока - 2
Украина может разорвать дипотношения с Россией
В каких границах признают ДНР и ЛНР - все еще не ясно
Индекс Мосбиржи упал на 10,5% - это максимум с 2014 года
airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину
После признания Россией независимости донбасских "республик" последовали незамедлительные реакции как от Украины, так и от всего мира. Рассказываем о главных новостях вокруг украинского кризиса.
Германия остановила сертификацию "Северного потока - 2"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство Германии остановит процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" до дальнейшего распоряжения, передает немецкое издание Der Tagesspiegel.
Шольц заявил, что РФ нарушила свои международные договоренности и сделала "непостижимый, неоправданный" шаг, признав независимость ДНР и ЛНР.
Остановка одобрения газопровода подаст Кремлю сигнал, что "такие действия не останутся без последствий", уверил Шольц.
Санкции Великобритании и Еврокомиссии
Великобритания введет санкции против российских бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко, которых называют друзьями президента Владимира Путина, сообщает Sky News со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Кроме того, под санкции Великобритании попадут пять российских банков - Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк и "Россия". По словам Джонсона, все активы этих физических и юридических лиц в Великобритании будут заморожены.
Джонсон также отметил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания введет дополнительные санкции.
По информации зарубежных СМИ, Еврокомиссия разработала пакет санкций против России. Среди прочего они предусматривают запрет на торговлю российскими государственными облигациями и ограничения против нескольких сотен российских физических и юридических лиц.
Глава Украины добавил, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины".
МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной.
В каких границах признают Донбасс?
Российские депутаты повторяют, что о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей (она гораздо шире территории, подконтрольной ДНР и ЛНР) речь не идет. Однако представитель ЛНР Родион Мирошник, по сообщению РИА Новости, заявил, что по конституциям непризнанных республик их границы проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей. По его словам, на этих территориях проходили референдумы, "поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные".
В указах, которые подписал Путин, о том, в каких границах признаны ЛНР и ДНР, прямо ничего не сказано. Тем временем парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали соглашения о дружбе и взаимопомощи с Россией. Решения приняли единогласно.
Позднее российский МИД заявил, что Кремль "признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия".
Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков при этому заявил, что РФ признает независимость ДНР и ЛНР "в границах, в которых они себя провозглашали". Что это значит - уточнено не было.
Зеленский обратился к украинцам
Границы Украины останутся неизменными, несмотря на все утверждения РФ, заявил Зеленский в ночь на вторник, 22 февраля. По его словам, признание Россией независимости ДНР и ЛНР не испугало украинцев.
Поблагодарив граждан страны за спокойствие, президент добавил, что нет причин для "бессонной ночи" и "хаотических действий". На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины действия России были квалифицированы как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", которые можно расценивать как "односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "нормандского формата", заявил Зеленский.
"Я инициирую созыв Совбеза ООН, проведение спецзаседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки", - добавил глава Украины.
"От партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов.
Очень важно увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами",
Идекс Мосбиржи упал на 10,5% - это максимум с 2014 года
На фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР индекс Московской биржи по итогам торгов упал на 10,5% - это максимальное падение с марта 2014 года, когда произошла аннексия Крыма.
Сейчас, по данным Deutsche Welle, по итогам торгов рублевый индекс Мосбиржи упал до 3036,88. В ходе волатильных торгов подешевели как рубль, так и украинская гривна.
"В случае вооруженного конфликта активы России подешевеют значительно сильнее, чем сейчас", - поделился глава отдела портфельной стратегии TD Securities Кристиан Маджио, которого цитирует Bloomberg.
Агентство также отмечает, что признание независимости Донецкой и Луганской "народных республик" может привести к срыву мирных переговоров с посредничеством Европы и усилит напряженность в отношениях России с Западом. Москва все еще отрицает планы своего вторжения на территорию Украины, несмотря на утверждения США и их союзников об обратном.
airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в сложившейся ситуации приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс.
Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.
На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом. Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой.
США пообещали против России новые санкции
Признание РФ ДНР и ЛНР - попытка создать предлог для последующего вторжения на территорию Украины, заявила на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, передает "Медуза".
Как она добавила, своими последними действиями Путин "разорвал Минские соглашения в клочья". Комментируя обращение Путина к согражданам, представитель США сказала, что Москва высказала притязания на все территории бывшей Российской империи.
"Путин хочет, чтобы мир откатился назад в прошлое, до появления ООН, когда миром управляли империи. Но мир уже ушел вперед. Сейчас не 1919-й, а 2022-й".
По итогам заседания Совета Безопасности ООН представитель США пообещала, что уже во вторник, 22 февраля, администрация главы США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Москвы. Также она отметила, что США с союзниками продолжат призывать Кремль "вернуться за стол переговоров и работать в направлении мира". О намерении ввести очередные санкции уже высказались Великобритания, Канада и Евросоюз.
Байден в понедельник уже подписал указ, запрещающий американские инвестиции в ДНР и ЛНР и импорт оттуда товаров, услуг либо технологий.
Страны Балтии осудили решение России признать донбасские "республики"
Страны Балтии осудили решение президента России Владимира Путина признать "независимость" так называемых Донецкой и Луганской народных республик и потребовали санкций против России.
В совместном заявлении президент Латвии Эгил Левитс, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнули, что Россия насильственно пытается добиться смены политического руководства и внешней политики Украины, грубо нарушая нормы международного права под надуманным предлогом и распространяя заведомо ложную информацию.
Руководители государства подчеркнули, что принятое президентом России Владимиром Путиным решение о признании независимости неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей продолжает начатую в 2014 году атаку на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, незаконно меняя границы в Европе.
"Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество предпринять самые решительные шаги для прекращения российской агрессии и оказания помощи Украине. Мы призываем международное сообщество к согласованным действиям путем введения жестких экономических санкций в отношении Российской Федерации и лиц, несущих ответственность за атаку на украинскую государственность", - отметили первые лица страны.
"Россия разорвала Минские соглашения. Это показывает, что Москва стремится углубить конфликт, а не разрешить его. Решение президента Путина признать сепаратистские районы Донецкой и Луганской областей государствами является грубым и неоправданным нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Эстония этого никогда не признает.
Кризис с безопасностью в последние месяцы еще раз показал, кто агрессор, а кто жертва.
Ответ Евросоюза должен быть быстрым, эффективным и единым. Это означает санкции", - сказал президент Эстонии Алар Карис.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал в Twitter признание ДНР и ЛНР "недопустимым нарушением международного права". Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните добавила в Twitter, что "способ, которым мы ответим, определит нас для будущих поколений".
Глава МИД рассчитывает, что первый пакет санкций против РФ будет готов в течение недели
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассчитывает, что первый пакет санкций против России будет готов уже на этой неделе.
Сегодня ночью было созвано внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по поводу решения России. Как сообщил министр в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma, встреча завершилась безрезультатно, что неудивительно, поскольку Россия имеет право вето на любое решение в Совете безопасности ООН.
Ринкевич сказал, что ответом ЕС России будут санкции.
"Мы действительно проработали пакет санкций как внутри ЕС, так и с нашими союзниками. Здесь, конечно, нужно договориться о том, в каком объеме они будут применяться, потому что сценарии разные", - прокомментировал министр.
По его мнению, России необходимо послать очень четкий сигнал о неприемлемости ее действий, а Украине - о том, что ее поддерживают. По словам Ринкевича, можно использовать несколько элементов:
сами санкции,
финансовая, экономическая, а также военная поддержка Украины, которую уже оказывает Латвия,
расширение присутствия НАТО на "восточном фланге".
Министр также сообщил, что ЕС будет координировать свои действия по санкциям против России с США, Канадой, Великобританией и другими странами. "Говорить о том, какие элементы будут утверждены, на данный момент преждевременно. Это решение более чем 27 стран в координации с другими партнерами", - подчеркнул Ринкевич. По его словам, важны и юридические аспекты решения.
Министр также подчеркнул, что Латвия является частью ЕС и НАТО, и это лучшее, что гарантирует политическую, военную и экономическую безопасность.