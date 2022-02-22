Украина ⟩ Остановлена сертификация "Северного потока - 2". Зеленский грозит разрывом дипотношений с Россией

Позднее российский МИД заявил, что Кремль "признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия".
Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков при этому заявил, что РФ признает независимость ДНР и ЛНР "в границах, в которых они себя провозглашали". Что это значит - уточнено не было.
Украина может разорвать дипотношения с Россией
МИД Украины попросил президента страны Владимира Зеленского рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.
"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства",
Глава Украины добавил, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины".
МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной.
airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в сложившейся ситуации приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс.
Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.
На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом. Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой.
Зеленский обратился к украинцам
Границы Украины останутся неизменными, несмотря на все утверждения РФ, заявил Зеленский в ночь на вторник, 22 февраля. По его словам, признание Россией независимости ДНР и ЛНР не испугало украинцев.
Поблагодарив граждан страны за спокойствие, президент добавил, что нет причин для "бессонной ночи" и "хаотических действий". На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины действия России были квалифицированы как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", которые можно расценивать как "односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "нормандского формата", заявил Зеленский.
"Я инициирую созыв Совбеза ООН, проведение спецзаседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки", - добавил глава Украины.
"От партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов.
Очень важно увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами",
Идекс Мосбиржи упал на 10,5% - это максимум с 2014 года
На фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР индекс Московской биржи по итогам торгов упал на 10,5% - это максимальное падение с марта 2014 года, когда произошла аннексия Крыма.
Сейчас, по данным Deutsche Welle, по итогам торгов рублевый индекс Мосбиржи упал до 3036,88. В ходе волатильных торгов подешевели как рубль, так и украинская гривна.