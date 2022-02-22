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Анна Кононова, представитель Latvijas Valsts ceļi
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Украина ⟩ Разрешение использовать войска РФ за рубежом, санкции и не только. Главное за сегодня
Дополнено в 22:01

  • Совет Федерации разрешил Путину использовать вооруженные силы за пределами РФ
  • Байден объявил о санкциях против суверенного долга России
  • Евросоюз вводит санкции
  • Россия объявила об эвакуации сотрудников дипмиссий в Украине
  • Путин: Россия признала ДНР и ЛНР. Минских соглашений больше не существует
ФОТО: AP/Scanpix

После признания Россией независимости донбасских "республик" последовали незамедлительные реакции как от Украины, так и от всего мира. Рассказываем о главных новостях вокруг украинского кризиса.

Байден объявил о санкциях против суверенного долга России

Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенного долга РФ, сообщает Русская служба ВВС. Кроме того, под санкции попадает банк "Роспромсвязь", который обслуживает военные структуры России.

Как заявил Байден на брифинге в Вашингтоне, вводятся и персональные санкции против представителей российского руководства, более детальная информация будет объявлена в ближайшее время.

По его словам, Путин "странным образом" признал независимость двух регионов, которые, как считает российский лидер, больше не принадлежат Украине.

"Что дает (Путину) право объявить так называемыми государствами территории, принадлежащие соседу?" - отметил Байден.

Президент США также заявил, что Путин готовит предлог, чтобы пойти еще дальше и продолжать захватывать силой украинские территории.

"Это начало российского вторжения в Украину", - сказал президент Соединенных Штатов, говоря о выступлении Путина по телевидению и решении Совета Федерации направить войска на восток Украины.

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Россия заплатит еще более высокую цену, включая более жесткие санкции, если продолжит свою агрессию, отметил Байден.

Глава Белого дома также сообщил, что США продолжат поставлять Украине оружие, а также направят дополнительные силы НАТО для укрепления восточной границы.

"Я утвердил дополнительное перемещение находящихся в Европе американских сил и техники, чтобы укрепить наших союзников в Эстонии, Латвии и Литве", - сообщил Байден.

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Совет Федерации разрешил Путину использовать вооруженные силы РФ за рубежом

Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать вооруженные силы РФ за рубежом, сообщает "Интерфакс".

Как заявил выступающий перед сенаторами заместитель министра обороны России Николай Панков, "украинское руководство стало на путь насилия и кровопролития. На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы, и системы залпового огня".

Перед этим в Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании ВС РФ за пределами территории России. Дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Путин: Россия признала ДНР и ЛНР. Минских соглашений больше не существует

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые обозначены в их конституциях, заявил президент России Владимир Путин.

"В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - сказал Путин.

По его словам, Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса.

"В этом смысле, да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований? И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса", - сказал Путин.

Санкции Евросоюза

Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили санкции против России из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщили глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Санкции также будут направлены на банки и организации, финансирующие российские операции в Донбассе, а также банки, финансирующие людей, "принимающих решения" в России, и представителей оборонного сектора, заявил Боррель.

По его словам, принято также решение ограничить доступ России к финансовому рынку ЕС.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь сказал, что министры иностранных дел стран ЕС "единогласно договорились по первому пакету санкций" в связи с признанием самопровозглашенных республик Донбасса на востоке Украины.

"Эти меры ударят по России, и ударят сильно", - сказал Боррель на пресс-конференции.

Россия объявила об эвакуации сотрудников дипмиссий в Украине

Министерство иностранных дел России объявило об эвакуации дипломатов и сотрудников дипломатических миссий в Украине, сообщается на сайте МИДа.

В сообщении отмечается, что персонал посольства и генконсульств будет эвакуирован в самое ближайшее время.

По заявлению министерства, решение было принято в связи с тем, что дипломаты с 2014 года неоднократно становились объектами агрессивных действий.

"В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", - сообщили в МИД.

Санкции Великобритании

Великобритания введет санкции против российских бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко, которых называют друзьями президента Владимира Путина, сообщает Sky News со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Кроме того, под санкции Великобритании попадут пять российских банков - Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк и "Россия". По словам Джонсона, все активы этих физических и юридических лиц в Великобритании будут заморожены.

Джонсон также отметил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания введет дополнительные санкции.

Германия остановила сертификацию "Северного потока - 2"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство Германии остановит процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" до дальнейшего распоряжения, передает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Шольц заявил, что РФ нарушила свои международные договоренности и сделала "непостижимый, неоправданный" шаг, признав независимость ДНР и ЛНР.

Остановка одобрения газопровода подаст Кремлю сигнал, что "такие действия не останутся без последствий", уверил Шольц.

Путин пообещал не прерывать поставки российского газа

Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки газа не будут прерваны, не смотря на все более обостряющиеся отношения со странами запада из-за Украины, пишет DPA.

"Россия намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая сжиженный природный газ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - указал Путин.

Украина может разорвать дипотношения с Россией

МИД Украины попросил президента страны Владимира Зеленского рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства",

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- сказал Зеленский.

Глава Украины добавил, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины".

МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной.

В каких границах признают Донбасс?

Российские депутаты повторяют, что о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей (она гораздо шире территории, подконтрольной ДНР и ЛНР) речь не идет. Однако представитель ЛНР Родион Мирошник, по сообщению РИА Новости, заявил, что по конституциям непризнанных республик их границы проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей. По его словам, на этих территориях проходили референдумы, "поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные".

В указах, которые подписал Путин, о том, в каких границах признаны ЛНР и ДНР, прямо ничего не сказано. Тем временем парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали соглашения о дружбе и взаимопомощи с Россией. Решения приняли единогласно.

Позднее российский МИД заявил, что Кремль "признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия".

Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков при этому заявил, что РФ признает независимость ДНР и ЛНР "в границах, в которых они себя провозглашали". Что это значит - уточнено не было.

Зеленский обратился к украинцам

Границы Украины останутся неизменными, несмотря на все утверждения РФ, заявил Зеленский в ночь на вторник, 22 февраля. По его словам, признание Россией независимости ДНР и ЛНР не испугало украинцев.

Поблагодарив граждан страны за спокойствие, президент добавил, что нет причин для "бессонной ночи" и "хаотических действий". На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины действия России были квалифицированы как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", которые можно расценивать как "односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "нормандского формата", заявил Зеленский.

"Я инициирую созыв Совбеза ООН, проведение спецзаседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки", - добавил глава Украины.

"От партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов.

Очень важно увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами",

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- отметил Зеленский.

Идекс Мосбиржи упал на 10,5% - это максимум с 2014 года

На фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР индекс Московской биржи по итогам торгов упал на 10,5% - это максимальное падение с марта 2014 года, когда произошла аннексия Крыма.

Сейчас, по данным Deutsche Welle, по итогам торгов рублевый индекс Мосбиржи упал до 3036,88. В ходе волатильных торгов подешевели как рубль, так и украинская гривна.

"В случае вооруженного конфликта активы России подешевеют значительно сильнее, чем сейчас", - поделился глава отдела портфельной стратегии TD Securities Кристиан Маджио, которого цитирует Bloomberg.

Агентство также отмечает, что признание независимости Донецкой и Луганской "народных республик" может привести к срыву мирных переговоров с посредничеством Европы и усилит напряженность в отношениях России с Западом. Москва все еще отрицает планы своего вторжения на территорию Украины, несмотря на утверждения США и их союзников об обратном.

airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в сложившейся ситуации приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс.

Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом. Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой.

США пообещали против России новые санкции

Признание РФ ДНР и ЛНР - попытка создать предлог для последующего вторжения на территорию Украины, заявила на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, передает "Медуза".

Как она добавила, своими последними действиями Путин "разорвал Минские соглашения в клочья". Комментируя обращение Путина к согражданам, представитель США сказала, что Москва высказала притязания на все территории бывшей Российской империи.

"Путин хочет, чтобы мир откатился назад в прошлое, до появления ООН, когда миром управляли империи. Но мир уже ушел вперед. Сейчас не 1919-й, а 2022-й".

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По итогам заседания Совета Безопасности ООН представитель США пообещала, что уже во вторник, 22 февраля, администрация главы США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Москвы. Также она отметила, что США с союзниками продолжат призывать Кремль "вернуться за стол переговоров и работать в направлении мира". О намерении ввести очередные санкции уже высказались Великобритания, Канада и Евросоюз.

Байден в понедельник уже подписал указ, запрещающий американские инвестиции в ДНР и ЛНР и импорт оттуда товаров, услуг либо технологий.

Страны Балтии осудили решение России признать донбасские "республики"

Страны Балтии осудили решение президента России Владимира Путина признать "независимость" так называемых Донецкой и Луганской народных республик и потребовали санкций против России.

Акция "Флаг за мир в Украине" у памятника Свободы в Риге ФОТО: Zane Bitere/LETA

В совместном заявлении президент Латвии Эгил Левитс, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнули, что Россия насильственно пытается добиться смены политического руководства и внешней политики Украины, грубо нарушая нормы международного права под надуманным предлогом и распространяя заведомо ложную информацию.

Руководители государства подчеркнули, что принятое президентом России Владимиром Путиным решение о признании независимости неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей продолжает начатую в 2014 году атаку на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, незаконно меняя границы в Европе.

"Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество предпринять самые решительные шаги для прекращения российской агрессии и оказания помощи Украине. Мы призываем международное сообщество к согласованным действиям путем введения жестких экономических санкций в отношении Российской Федерации и лиц, несущих ответственность за атаку на украинскую государственность", - отметили первые лица страны.

"Россия разорвала Минские соглашения. Это показывает, что Москва стремится углубить конфликт, а не разрешить его. Решение президента Путина признать сепаратистские районы Донецкой и Луганской областей государствами является грубым и неоправданным нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Эстония этого никогда не признает.

Кризис с безопасностью в последние месяцы еще раз показал, кто агрессор, а кто жертва.

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Ответ Евросоюза должен быть быстрым, эффективным и единым. Это означает санкции", - сказал президент Эстонии Алар Карис.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал в Twitter признание ДНР и ЛНР "недопустимым нарушением международного права". Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните добавила в Twitter, что "способ, которым мы ответим, определит нас для будущих поколений".


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