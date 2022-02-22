Украина ⟩ Разрешение использовать войска РФ за рубежом, санкции и не только. Главное за вторник

Великобритания введет санкции против российских бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко, которых называют друзьями президента Владимира Путина, сообщает Sky News со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Кроме того, под санкции Великобритании попадут пять российских банков - Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк и "Россия". По словам Джонсона, все активы этих физических и юридических лиц в Великобритании будут заморожены.
Джонсон также отметил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания введет дополнительные санкции.
Германия остановила сертификацию "Северного потока - 2"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство Германии остановит процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" до дальнейшего распоряжения, передает немецкое издание Der Tagesspiegel.
Шольц заявил, что РФ нарушила свои международные договоренности и сделала "непостижимый, неоправданный" шаг, признав независимость ДНР и ЛНР.
Остановка одобрения газопровода подаст Кремлю сигнал, что "такие действия не останутся без последствий", уверил Шольц.
Путин пообещал не прерывать поставки российского газа
Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки газа не будут прерваны, не смотря на все более обостряющиеся отношения со странами запада из-за Украины, пишет DPA.
"Россия намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая сжиженный природный газ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - указал Путин.
Украина может разорвать дипотношения с Россией
МИД Украины попросил президента страны Владимира Зеленского рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.
"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства",
Глава Украины добавил, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины".
МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной.
В каких границах признают Донбасс?
Российские депутаты повторяют, что о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей (она гораздо шире территории, подконтрольной ДНР и ЛНР) речь не идет. Однако представитель ЛНР Родион Мирошник, по сообщению РИА Новости, заявил, что по конституциям непризнанных республик их границы проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей. По его словам, на этих территориях проходили референдумы, "поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные".
В указах, которые подписал Путин, о том, в каких границах признаны ЛНР и ДНР, прямо ничего не сказано. Тем временем парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали соглашения о дружбе и взаимопомощи с Россией. Решения приняли единогласно.
Позднее российский МИД заявил, что Кремль "признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия".
Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков при этому заявил, что РФ признает независимость ДНР и ЛНР "в границах, в которых они себя провозглашали". Что это значит - уточнено не было.