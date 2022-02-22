Украина ⟩ Разрешение использовать войска РФ за рубежом, санкции и не только. Главное за вторник

Как заявил выступающий перед сенаторами заместитель министра обороны России Николай Панков, "украинское руководство стало на путь насилия и кровопролития. На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы, и системы залпового огня".

Перед этим в Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании ВС РФ за пределами территории России. Дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Путин: Россия признала ДНР и ЛНР. Минских соглашений больше не существует

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые обозначены в их конституциях, заявил президент России Владимир Путин.

"В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - сказал Путин.

По его словам, Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса.

"В этом смысле, да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований? И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса", - сказал Путин.

Санкции Евросоюза

Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили санкции против России из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщили глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Санкции также будут направлены на банки и организации, финансирующие российские операции в Донбассе, а также банки, финансирующие людей, "принимающих решения" в России, и представителей оборонного сектора, заявил Боррель.

По его словам, принято также решение ограничить доступ России к финансовому рынку ЕС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь сказал, что министры иностранных дел стран ЕС "единогласно договорились по первому пакету санкций" в связи с признанием самопровозглашенных республик Донбасса на востоке Украины.

"Эти меры ударят по России, и ударят сильно", - сказал Боррель на пресс-конференции.

Россия объявила об эвакуации сотрудников дипмиссий в Украине

Министерство иностранных дел России объявило об эвакуации дипломатов и сотрудников дипломатических миссий в Украине, сообщается на сайте МИДа.

В сообщении отмечается, что персонал посольства и генконсульств будет эвакуирован в самое ближайшее время.

По заявлению министерства, решение было принято в связи с тем, что дипломаты с 2014 года неоднократно становились объектами агрессивных действий.