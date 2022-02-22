Украина ⟩ Совет Федерации разрешил Путину использовать вооруженные силы РФ за рубежом

По его словам, Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса.
"В этом смысле, да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований? И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса", - сказал Путин.
Германия остановила сертификацию "Северного потока - 2"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство Германии остановит процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" до дальнейшего распоряжения, передает немецкое издание Der Tagesspiegel.
Шольц заявил, что РФ нарушила свои международные договоренности и сделала "непостижимый, неоправданный" шаг, признав независимость ДНР и ЛНР.
Остановка одобрения газопровода подаст Кремлю сигнал, что "такие действия не останутся без последствий", уверил Шольц.
Санкции Великобритании и Еврокомиссии
Великобритания введет санкции против российских бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко, которых называют друзьями президента Владимира Путина, сообщает Sky News со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Кроме того, под санкции Великобритании попадут пять российских банков - Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк и "Россия". По словам Джонсона, все активы этих физических и юридических лиц в Великобритании будут заморожены.
Джонсон также отметил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания введет дополнительные санкции.
По информации зарубежных СМИ, Еврокомиссия разработала пакет санкций против России. Среди прочего они предусматривают запрет на торговлю российскими государственными облигациями и ограничения против нескольких сотен российских физических и юридических лиц.
Как сообщает Der Spiegel, под санкции могут попасть 350 депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР, а также российские банки, имеющие связи с Донбассом.
Территории ДНР и ЛНР будут исключены из соглашений о свободной торговле Украины и ЕС.
Путин пообещал не прерывать поставки российского газа
Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки газа не будут прерваны, не смотря на все более обостряющиеся отношения со странами запада из-за Украины, пишет DPA.
"Россия намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая сжиженный природный газ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - указал Путин.
Украина может разорвать дипотношения с Россией
МИД Украины попросил президента страны Владимира Зеленского рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.
"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства",
Глава Украины добавил, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины".
МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной.
В каких границах признают Донбасс?
Российские депутаты повторяют, что о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей (она гораздо шире территории, подконтрольной ДНР и ЛНР) речь не идет. Однако представитель ЛНР Родион Мирошник, по сообщению РИА Новости, заявил, что по конституциям непризнанных республик их границы проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей. По его словам, на этих территориях проходили референдумы, "поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные".