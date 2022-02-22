Украина ⟩ Совет Федерации разрешил Путину использовать вооруженные силы РФ за рубежом

По его словам, Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса.

"В этом смысле, да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований? И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса", - сказал Путин.

Германия остановила сертификацию "Северного потока - 2"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство Германии остановит процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" до дальнейшего распоряжения, передает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Шольц заявил, что РФ нарушила свои международные договоренности и сделала "непостижимый, неоправданный" шаг, признав независимость ДНР и ЛНР.

Остановка одобрения газопровода подаст Кремлю сигнал, что "такие действия не останутся без последствий", уверил Шольц.

Санкции Великобритании и Еврокомиссии

Великобритания введет санкции против российских бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко, которых называют друзьями президента Владимира Путина, сообщает Sky News со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Кроме того, под санкции Великобритании попадут пять российских банков - Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк и "Россия". По словам Джонсона, все активы этих физических и юридических лиц в Великобритании будут заморожены.

Джонсон также отметил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания введет дополнительные санкции.

По информации зарубежных СМИ, Еврокомиссия разработала пакет санкций против России. Среди прочего они предусматривают запрет на торговлю российскими государственными облигациями и ограничения против нескольких сотен российских физических и юридических лиц.

Как сообщает Der Spiegel, под санкции могут попасть 350 депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР, а также российские банки, имеющие связи с Донбассом.

Территории ДНР и ЛНР будут исключены из соглашений о свободной торговле Украины и ЕС.

Путин пообещал не прерывать поставки российского газа

Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки газа не будут прерваны, не смотря на все более обостряющиеся отношения со странами запада из-за Украины, пишет DPA.

"Россия намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая сжиженный природный газ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - указал Путин.

Украина может разорвать дипотношения с Россией

МИД Украины попросил президента страны Владимира Зеленского рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства",

- сказал Зеленский.

Глава Украины добавил, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины".

МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной.

В каких границах признают Донбасс?