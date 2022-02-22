Украина ⟩ В каких границах признают Донбасс? airBaltic отменила часть рейсов в Украину. Рухнул рынок акций РФ

Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом. Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой.

Зеленский обратился к украинцам

Границы Украины останутся неизменными, несмотря на все утверждения РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, в ночь на вторник, 22 февраля. По его словам, признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" не испугало украинцев.

Поблагодарив граждан страны за спокойствие, президент добавил, что нет причин для "бессонной ночи" и "хаотических действий". На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины действия России были квалифицированы как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", которые можно расценивать как "односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "нормандского формата", заявил Зеленский.

"Я инициирую созыв Совбеза ООН, проведения спецзаседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки", - добавил глава Украины.

"От партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов.

Очень важно увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами",

- отметил Зеленский.

Идекс Мосбиржи упал на 10,5% - это максимум с 2014 года

На фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР индекс Московской биржи по итогам торгов упал на 10,5% - это максимальное падение с марта 2014 года, когда произошла аннексия Крыма.

Сейчас, по данным Deutsche Welle, по итогам торгов рублевый индекс Мосбиржи упал до 3036,88. В ходе волатильных торгов подешевели как рубль, так и украинская гривна.

"В случае вооруженного конфликта активы России подешевеют значительно сильнее, чем сейчас", - поделился глава отдела портфельной стратегии TD Securities Кристиан Маджио, которого цитирует Bloomberg.

Агентство также отмечает, что признание независимости Донецкой и Луганской "народных республик" может привести к срыву мирных переговоров с посредничеством Европы и усилит напряженность в отношениях России с Западом. Москва все еще отрицает планы своего вторжения на территорию Украины, несмотря на утверждения США и их союзников об обратном.

США пообещали против России новые санкции

Признание РФ ДНР и ЛНР - попытка создать предлог для последующего вторжения на территорию Украины, заявила на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, передает "Медуза".

Как она добавила, своими последними действиями Путин "разорвал Минские соглашения в клочья". Комментируя обращение Путина к согражданам, представитель США сказала, что Москва высказала притязания на все территории бывшей Российской империи.